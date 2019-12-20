Разрешат проверять на алкоголь всех водителей ГИБДД в России

ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования — инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. Водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть, особенно это касается наркоманов. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.

Бумажные тесты

МВД планирует изменить правила освидетельствования водителей. Ведомство разработало проект постановления правительства, который вводит новый признак опьянения. Официально он называется так: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе МВД, речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики.

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.

— Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий, — утверждают в пресс-службе МВД.

Сегодня проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола, отметил председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог. По ее итогам водителя могут направить на медицинское освидетельствование, отказ от него грозит лишением прав на 1,5–2 года и штрафом 30 тыс. рублей, добавил партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Так как новая проверка будет считаться предварительной, протокола и понятых не потребуется, и под нее может подпасть фактически каждый водитель, считают опрошенные «Известиями» юристы.

Это косвенно подтверждает и пояснительная записка к проекту МВД. В ней сказано, что новая система «позволит проверить большее число водителей ⟨…⟩ не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач» по контролю исполнения ПДД.

При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного, добавили в МВД.

Обоснованные подозрения

Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев пояснил «Известиям», что сегодня есть проблема с выявлением водителей в состоянии опьянения. Например, люди, употребляющие наркотики, опасны за рулем, хотя их состояние может не проявляться внешне. С другой стороны, может возникнуть вопрос к качеству упрощенных тестов. Сложно оценить, насколько их результаты будут достоверными и легко ли их будет фальсифицировать, пояснил эксперт. Ведь в случае положительного результата водителя направят на освидетельствование, которое займет несколько часов.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» планируется закупить 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики.

Александр Тонконог подчеркнул, что для проведения проверок на алкоголь и наркотики у стражей порядка все-таки должны быть обоснованные подозрения — то есть они должны руководствоваться признаками, которые уже указаны в правилах освидетельствования. Он опасается, что новая инициатива позволит сотрудникам полиции проводить массовые проверки, в том числе на определенных территориях. Например, водителей с московскими номерами, скорее всего, будут чаще останавливать в период отпусков на юге страны. Здесь могут быть коррупционные риски, говорит юрист.

Алексей Гавришев, однако, уверен, что инициатива МВД может положительно сказаться на уровне безопасности дорожного движения. Однако она противоречит презумпции невиновности, ведь любой из водителей может считаться нарушителем ПДД. Юрист добавил, что в разных странах правила дорожного движения примерно одинаковые, но подход к освидетельствованию нетрезвых водителей различается. Зачастую водителей, чье поведение вызывает подозрения, сразу направляют на медицинское освидетельствование, а любые тесты, которые проводят непосредственно сотрудники полиции на дороге, носят исключительно информационный характер.

По данным ГИБДД за 11 месяцев 2019 года, в России произошло 131,8 тыс. ДТП, из них виновниками 12,9 тыс. (9,8%) стали водители, находившиеся в состоянии опьянения.

Источник: Известия