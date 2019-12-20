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«Приземленный» план социально-экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска

14:15 20.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В соответствии с ним в городе будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. За счет мигрантов прибавилось 1172 новых жителей.

«Приземленный» план социально экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска
План СЭР Бердска приняли городские депутаты

План социально-экономического развития Бердска приняли на 2020 год на итоговой сессии совета депутатов Бердска 19 декабря. Доклад о его подготовке озвучила начальник управления экономического развития мэрии Бердска Юлия Бадрина.

— Прогноз социально-экономического развития на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годы разработан на основе анализа тенденции экономики и социальной сферы за последние три года. Также с учетом бюджета и налоговой политики. Показатели умеренно-оптимистические, — сказала Бадрина.

По предварительным итогам в Бердске будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. Рост промышленного производства за 2017-2019 год — 108,7%. За 9 мес 2019 года создано 190 новых рабочих мест за счет расширения действующих и открытия 8 новых производств. За последние два года в город привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций. Реализуется 19 инвестиционных проектов. Прирост населения составил 1172 за счет миграции. Зафиксировано снижение уровня безработицы. В ближайшие годы запланировано закончить ремонт центрального парка, открыть школу в Южном микрорайоне. Все темпы роста города положительные.

Также Бадрина уточнила, что план СЭР прошел через публичные слушания.

— Это уже «приземленный» план СЭР на будущий год, — уточнил Вице-спикер горсовета Владимир Голубев.

За план СЭР все проголосовали большинство депутатов (26 за, 2 воздержалось). Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» власть отказалась отвечать на обращения жителей на публичных слушаниях в мэрии Бердска. Слушания по проекту бюджета города и социально-экономического развития прошли 21 ноября в мэрии Бердска.

«Приземленный» план социально экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска
«Приземленный» план социально экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска
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