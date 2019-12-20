«Приземленный» план социально-экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска

В соответствии с ним в городе будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. За счет мигрантов прибавилось 1172 новых жителей.

План СЭР Бердска приняли городские депутаты

План социально-экономического развития Бердска приняли на 2020 год на итоговой сессии совета депутатов Бердска 19 декабря. Доклад о его подготовке озвучила начальник управления экономического развития мэрии Бердска Юлия Бадрина.

— Прогноз социально-экономического развития на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годы разработан на основе анализа тенденции экономики и социальной сферы за последние три года. Также с учетом бюджета и налоговой политики. Показатели умеренно-оптимистические, — сказала Бадрина.

По предварительным итогам в Бердске будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. Рост промышленного производства за 2017-2019 год — 108,7%. За 9 мес 2019 года создано 190 новых рабочих мест за счет расширения действующих и открытия 8 новых производств. За последние два года в город привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций. Реализуется 19 инвестиционных проектов. Прирост населения составил 1172 за счет миграции. Зафиксировано снижение уровня безработицы. В ближайшие годы запланировано закончить ремонт центрального парка, открыть школу в Южном микрорайоне. Все темпы роста города положительные.

Также Бадрина уточнила, что план СЭР прошел через публичные слушания.

— Это уже «приземленный» план СЭР на будущий год, — уточнил Вице-спикер горсовета Владимир Голубев.

За план СЭР все проголосовали большинство депутатов (26 за, 2 воздержалось). Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» власть отказалась отвечать на обращения жителей на публичных слушаниях в мэрии Бердска. Слушания по проекту бюджета города и социально-экономического развития прошли 21 ноября в мэрии Бердска.