Ёлка натуральная или искусственная: советуют пожарные Бердска

Почему натуральная ёлка безопасней искусственной? Что можно зажигать в квартире?
Почему натуральная ёлка безопасней искусственной? Что можно зажигать в квартире?
Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков напомнил об опасностях, которыми чреваты новогодние праздники и рассказал, как снизить риски. Пожарные даже подготовили статистику новогодних пожаров за три последних года в Бердске.
Оказалось, что в среднем в эти дни происходит по три пожара, а самая их распространённая причина — неосторожное обращение с огнём.
Такая же ситуация по всей стране. Именно из-за безалаберности и беспечности происходит больше всего пожаров в России. Под формулировку «неосторожное обращение с огнём» попадает масса ситуаций, начиная от баловства с бенгальскими огнями и заканчивая курением в постели. А в праздники риски увеличиваются ещё из-за употребления спиртных напитков. Однако даже в состоянии опьянения ни в коем случае нельзя забывать потушить окурки и только потом ложиться спать.
Символ Нового года тоже представляет реальную угрозу. К сожалению, ёлочки горят не только разноцветными огоньками. Самые опасные — искусственные деревья и чем они дешевле, тем пожароопасней. Синтетические ёлки эконом-класса изготавливают в Китае из полимерных отходов, которые очень быстро загораются, выделяя токсичные запахи. Во время пожара такая «красавица» может стать реальной виновницей отравления. Это обязательно нужно учитывать при выборе ели.
Безопасное, качественное дерево просто не может стоить дёшево, а люди нередко стремятся сэкономить. Однако в данном случае не стоит жалеть деньги. Николай Степоненков посоветовал при покупке всё-таки отдать предпочтение натуральным символам праздника, которые безопасней своих синтетических собратьев. При их установке разработан ряд правил.
Ёлки устанавливают вдали от отопительных приборов на устойчивом сновании, а при украшении пожарные рекомендуют отказаться от таких легковоспламеняющихся материалов, как вата и марля. Нередко люди ставят ёлку в незамысловатое ведро, а чтобы облагородить конструкцию обматывают её марлей, что делать ни в коем случае нельзя.
Лучше выбросить не жалея и неисправную ёлочную иллюминацию. Если провода гирлянды повреждены или лампочки частично перегорели, желательно купить другую. Это будет безопасней, да и год лучше начинать со всего новенького.
Правилами противопожарной безопасности запрещено применение пиротехнических изделий в помещениях. Исключением являются лишь бенгальские огни. Однако перед их использованием нужно обязательно подготовить ёмкость с водой для тушения перегоревших палочек. После окончания бенгальской иллюминации лучше не оставлять комнату без контроля. Не исключено, что какая-то тлеющая часть упала на пол или скатерть, и от неё может начаться пожар. Вообще накануне Нового года желательно приобрести углекислотный огнетушитель и пожарный извещатель, чтобы была возможность быстро заметить возгорание и потушить его.
Всю остальную пиротехническую продукцию кроме бенгальских огней разрешено запускать только на улице. Конечно же, все фейерверки, петарды и другие «радости» нужно покупать только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя приобретать такой опасный товар с рук. Перед покупкой следует проверить целостность упаковки и дату изготовления. К сожалению, некоторые продавцы накануне праздника сбывают просроченную продукцию. А ещё должна быть чёткая инструкция на русском языке, в которой указаны правила использования. Если аккуратно следовать им, не произойдёт никакой беды и праздник ничем не омрачится.