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Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

17:15 20.12.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Софьей Зазулиной
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Мастерица увлечена творчеством.У нее отлично получаются картины и цветочные деревья.

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска
Трогательного совенка создала мастерица из Бердска
Сюжет: Галерея Курьера
Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из БердскаВыстави свои работы в «Галерее Курьера»Ещё 10 новостей

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Софья Зазулина создает причудливых совят и озорных лисичек. Мастерица увлечена творчеством.У нее отлично получаются картины из квиллинга и цветочные деревья.

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

лисичка

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

Цветочное дерево

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

Тыквы в цветах

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

цветы

Причудливых совят и озорных лисичек создает Софья Зазулина из Бердска

рябина

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук. Фото ждем на bkurer@mail.ru  с пометкой в теме «Галерея Курьера».Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. Обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ.Расскажите немного о себе. Кто вы по профессии? Почему решили заняться творчеством? Что вам дает это занятие? В каких техниках вы работаете? Кроме сайта, мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

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