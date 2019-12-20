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Видео сброса Gelendvagen с вертолета ради забавы в Карелии попало в Сеть

13:30 20.12.2019 Фото: скриншот видео
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Двое жителей Москвы, представившиеся блогерами, заплатили 250 тысяч и сбросили автомобиль с вертолета в Песках.

Видео сброса Gelendvagen с вертолета ради забавы в Карелии попало в Сеть
вое москвичей ради забавы сбросили в Карелии «Гелендваген» с вертолета

Как рассказали «Столице на Онего» в аэропорту «Пески», сегодня днем, 19 декабря в 14.00, двое жителей Москвы прибыли в аэропорт, заключили договор от имени неизвестной организации с гендиректором аэропорта «Пески» Алексеем Николаевым, и пилот Игорь Стороженко и командир вертолета Валерий Васильев подняли в небо вертокрылую машину, прикрепив к ней на тросе автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска.

Интересно, что москвичи заплатили 250 тысяч за 20 минут полета, а цена за час составляет 160 тысяч рублей.

На Avito автомобиль 90-х годов выпуска данной марки стоит в районе миллиона рублей.

«Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух, — объяснили в аэропорту. – Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта «Пески», где раньше проходил фестиваль «Воздух», не на взлетную полосу».

По словам сотрудников аэропорта, остатки разбитого автомобиля трактор, который наняли москвичи-блогеры, отвез на металлолом.

«Это беспрецедентный случай, – заявили в аэропорту. – Такого еще в Карелии не было».

Как стало известно «Столице на Онего» из достоверных источников, двое москвичей поспорили на крупный контракт. Один выиграл, другой проиграл. Проигравший ставил на кон «Гелендваген», который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому они решили попробовать сделать это в Карелии.

Изначально сброс автомобиля с вертолета планировался на завтра в 11.00, но неожиданно москвичи поменяли свои планы.

Напомним, тело погибшего на пожаре в Карелии 6-летнего мальчика, скончавшегося в ожоговом центре Нижнего Новгорода, доставляли в Кондопогу больше суток на легковом автомобиле, потому что не было средств оплатить вертолет.

Источник: stolicaonego.ru

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От редакции

Зачем?

Аноним, 20 декабря 2019 13:59
Если денег дохрена и не очень-то ума, можно дельце замутить, вертолётик прикупить, и с огромной высоты что-нибудь пульнуть в кусты! На душе тогда отрада, а для глаз, - одна услада... Тьфу! >:o
Аноним, 20 декабря 2019 14:21
Куражатся. Денег-то ох как много.

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