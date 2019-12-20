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Погибли в жутком ДТП четверо полицейских в Алтайском крае

13:01 20.12.2019 Фото: pixabay.com
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Трагедия случилась на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. В «Жигулях» находились при исполнении обязанностей пятеро правоохранителей. Один выжил.В иномарке было три человека. Двое из них остались живы.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Погибли в жутком ДТП четверо полицейских в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Трагедия случилась 19 декабря в 18:50 на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. В «Жигулях» находились при исполнении обязанностей пятеро полицейских в форменной одежде. Четверо из них погибли. В иномарке было три человека. Двое из них остались живы.

Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: amic.ru

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