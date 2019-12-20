Как получить семейное образование?

Для подтверждения освоения образовательной программы общего образования (кроме дошкольного) ребенку нужно проходить промежуточную и итоговую государственную аттестацию

Каков порядок получения семейного образования?

Для получения дошкольного образования в семейной форме можно организовать семейные дошкольные группы. Родители в любое время могут подать уведомление о переходе на семейное образование в уполномоченный орган власти. Для подтверждения освоения образовательной программы общего образования (кроме дошкольного) ребенку нужно проходить промежуточную и итоговую государственную аттестацию.

Понятие и особенности семейного образования



Общее образование может быть получено не только в образовательных организациях, но и вне их — в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. При этом допускается сочетание указанных форм получения образования, а также форм обучения (очной, очно-заочной, заочной). Любое их сочетание, оптимальное для ребенка, могут выбирать его родители либо иные законные представители (далее — родители) с учетом мнения ребенка. Также они вправе в любое время изменить свое решение (ч. 1, 4 ст. 17, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 44, ч. 2, 4 ст. 63 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).Основанием (причиной) перехода на получение семейного образования является возможность при такой форме образования учитывать учитывать индивидуальные особенности ребенка, его образовательные потребности, в том числе нормировать ежедневные учебные нагрузки, составляя график обучения и режим занятий, выбирать методы подачи учебного материала.Получение дошкольного образования в семейной форме может быть организовано путем создания в образовательной организации семейных дошкольных групп. При этом родители имеют право бесплатно получать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.В семейных дошкольных группах возможен присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования (ч. 3 ст. 64 Закона N 273-ФЗ; п. 13 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014).Освоение образовательной программы дошкольного образования, в том числе в форме семейного образования, не предполагает промежуточной аттестации (ч. 1 ст. 58 Закона N 273-ФЗ).При выборе семейного обучения для получения общего образования именно родители должны обеспечить целенаправленное овладение обучающимся знаниями, навыками и компетенцией, приобретение им опыта деятельности и применения знаний в повседневной жизни, развитие способностей и формирование у него мотивации получения образования в течение всей жизни. Образовательная организация в данном случае не несет ответственности за качество семейного обучения. Она обязана организовать и провести промежуточную и итоговую аттестацию, которая при получении общего образования (за исключением дошкольного) является обязательной (п. 3 ст. 2 Закона N 273-ФЗ; абз. 5, 6, 14 Письма Минобрнауки России от 15.11.2013 N НТ-1139/08).Отметим, что при получении семейного образования обучающиеся должны обеспечиваться учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающиеся проходят аттестацию, или из специализированного библиотечного фонда соответствующих субъектов РФ (муниципального образования) (п. 3 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08).Субъекты РФ в рамках имеющихся полномочий вправе также предусмотреть оказание поддержки (в том числе в виде компенсации) нуждающимся семьям при выборе ими семейного образования (ч. 1 ст. 35 Закона N 273-ФЗ; ч. 3.1 ст. 6 Закона г. Москвы от 20.06.2001 N 25; абз. 5, п. 6 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08).Рассмотрим более подробно порядок получения ребенком общего образования в форме семейного образования.

Уведомление органа местного самоуправления о переходе на семейное образование

При выборе семейной формы общего образования родители направляют уведомление об этом в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают. Данный орган власти ведет учет детей, получающих общее образование в семейной форме (п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 5 ст. 63 Закона N 273-ФЗ; п. 1 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08).

Такое уведомление можно подать в любое время, в том числе если ребенок уже проходит обучение в образовательной организации (то есть в течение учебного года).

Целесообразно также обратиться в образовательную организацию для уточнения порядка действий и перечня документов, которые потребуется подать в связи с переводом ребенка на семейное обучение.

Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации

При получении семейного образования ребенок вправе проходить экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

При прохождении аттестации экстерны, в частности, имеют право на зачет образовательной организацией результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях (ч. 3 ст. 17, п. 9 ч. 1 ст. 33, п. 7 ч. 1, ч. 3 ст. 34 Закона N 273-ФЗ).

Порядок организации и прохождения аттестации, в том числе экстернами, устанавливается локальным актом образовательной организации, который должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в частности размещен на сайте образовательной организации (абз. 9 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08).

Для прохождения аттестации родители могут выбрать конкретную образовательную организацию, в которой предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей аттестации. В том числе в качестве такой организации могут быть определены не только общеобразовательные организации, но и образовательные организации других типов, например вузы, имеющие право осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам. По желанию родителей образовательная организация для прохождения аттестации может быть определена на весь период получения общего образования, либо на период прохождения конкретной аттестации, либо на один учебный год в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка (п. 1 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08).

Для прохождения ребенком аттестации родители подают соответствующее заявление в образовательную организацию, а последняя издает распорядительный акт о приеме ребенка для прохождения аттестации (абз. 3 п. 1 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08; Письмо Минобрнауки России от 26.09.2017 N МОН-П-4472).

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программ основного общего и среднего общего образования, определяет уровень освоения программы и возможность допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Так, к ГИА могут быть допущены экстерны при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку (для сдачи ГИА по образовательной программе основного общего образования) или итоговое сочинение (изложение) (для сдачи ГИА по образовательной программе среднего общего образования) (п. 11 Порядка, утв. Приказами Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018; п. 10 Порядка, утв. Приказами Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018).

В случае получения неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождения промежуточной аттестации без уважительных причин образуется академическая задолженность (ч. 2 ст. 58 Закона N 273-ФЗ).

Родители обязаны создать условия ребенку для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, продолжают получать образование в образовательной организации (ч. 4, 10 ст. 58 Закона N 273-ФЗ).

При получении удовлетворительных результатов ГИА в аттестат выставляются отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации. Форма получения образования в аттестате не указывается (п. п. 5, 6 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права