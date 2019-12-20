Как супругам определить долю каждого из них в праве совместной собственности на квартиру?

По взаимному согласию супруги могут установить режим долевой собственности на квартиру, в частности, путем заключения соглашения о разделе квартиры

По общему правилу имущество супругов, нажитое в период брака, является их совместной собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено (п. п. 1, 2 ст. 34 СК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

В ряде случаев, например при разводе, супругам может потребоваться установление долевой собственности на квартиру, находящуюся в их совместной собственности.

Определение долей в праве совместной собственности на квартиру во внесудебном порядке



По взаимному согласию супруги могут установить режим долевой собственности на квартиру, в частности, путем заключения соглашения о разделе квартиры. На практике имеет место также заключение супругами соглашения об определении долей в совместной собственности, по сути являющееся соглашением о разделе общего имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ; п. 5 ст. 244 ГК РФ; Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N ОГ-Д23-3321).Вместо соглашения супруги вправе заключить брачный договор, установив в нем долевую собственность на квартиру, а также определив, в частности, свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. В брачный договор могут быть включены и иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов (ст. 42 СК РФ).Чтобы определить доли каждого из супругов в праве совместной собственности на квартиру путем заключения соглашения о разделе квартиры (соглашения об определении долей в совместной собственности), рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, относится ли квартира к совместно нажитому имуществу

К совместно нажитому имуществу относится, в частности, имущество, приобретенное супругами в браке за счет их общих доходов (п. 2 ст. 34 СК РФ).

При этом не является совместно нажитым имуществом квартира, принадлежавшая одному из супругов до вступления в брак, а также полученная одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (п. 1 ст. 36 СК РФ).

Соглашение о разделе квартиры (соглашения об определении долей в совместной собственности) можно заключить только в отношении совместно нажитой супругами в период брака квартиры, на которую ранее брачным договором или соглашением не установлен иной режим собственности (п. 1 ст. 33, п. 2 ст. 38 СК РФ).

Шаг 2. Составьте соглашение

В соглашении необходимо указать, в частности, Ф.И.О. супругов, их паспортные данные, данные свидетельства о заключении брака (если брак расторгнут — также данные свидетельства о расторжении брака), сведения о квартире (точный адрес, кадастровый номер), основания возникновения права общей совместной собственности на квартиру, а также размер определяемых долей (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Супруги могут исходить из равенства их долей либо отступить от этого принципа и определить доли каждого из супругов по своему усмотрению, принимая во внимание, например, интересы и потребности несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из супругов (п. 1 ст. 39 СК РФ; п. 2 ст. 254 ГК РФ).

Если самостоятельно составить указанное соглашение затруднительно, можно обратиться к нотариусу для его изготовления и последующего удостоверения.

Шаг 3. Обратитесь к нотариусу для удостоверения соглашения

Соглашение о разделе квартиры (соглашение об определении долей в совместной собственности) подлежит нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 38 СК РФ; Письмо Минэкономразвития России N ОГ-Д23-3321).

Для его удостоверения супругам необходимо лично обратиться к нотариусу с паспортами, соглашением (если оно составлено самостоятельно) и иными необходимыми документами (ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате).

Нотариус проверит, в частности, дееспособность супругов, принадлежность этого имущества супругам на праве собственности, наличие ограничений, обременений, прав третьих лиц (п. п. 23, 33 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).

За нотариальное удостоверение соглашения необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу). При необходимости также оплачиваются услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Справка. Размер госпошлины (нотариального тарифа)

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение соглашения о разделе квартиры (соглашение об определении долей в совместной собственности) составляет 500 руб. (пп. 6 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

Заключенное соглашение является основанием для государственной регистрации права на определенную в соглашении долю (п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Определение долей в праве совместной собственности на квартиру в судебном порядке

В случае спора раздел общего имущества супругов, определение долей в совместном имуществе производятся в судебном порядке (п. 3 ст. 38 СК РФ).

Чтобы определить доли супругов в праве совместной собственности на квартиру в судебном порядке, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте исковое заявление

Исковое заявление составляется в письменной форме и должно содержать, в частности (п. 3 ч. 1 ст. 23, ст. ст. 24, 91, ч. 1, 2 ст. 131 ГПК РФ):

1)наименование суда, в который подается иск (как правило, районный суд);

2)сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жительства, а также по желанию — контактный телефон и адрес электронной почты; аналогичные сведения указываются о представителе (если иск подается представителем);

3)сведения об ответчике: Ф.И.О., место жительства. По желанию можно указать телефон и адрес электронной почты ответчика;

4)обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

5)ваши требования;

6)цену иска. Она определяется исходя из стоимости доли в праве собственности на квартиру, на которую вы претендуете;

7)сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

перечень прилагаемых к заявлению документов.

Исковое заявление необходимо распечатать и подписать. Вместо вас поставить подпись может ваш представитель, если полномочия на подписание заявления и предъявление его в суд указаны в доверенности (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).

Исковое заявление можно подать в электронном виде на официальном сайте суда при наличии технической возможности для этого в суде (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ).

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы

К исковому заявлению следует приложить, в частности, следующие документы (ст. 132 ГПК РФ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ):

1)документ об уплате госпошлины, или документ, подтверждающий право на получение льготы по ее уплате, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины, если спор о признании права собственности истца на это имущество ранее не решался судом, составляет при цене иска (пп. 1 п. 1 ст. 333.19, пп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК РФ):

до 20 000 руб. — 4% от цены иска, но не менее 400 руб.;

от 20 001 руб. до 100 000 руб. — 800 руб. плюс 3% от суммы, превышающей 20 000 руб.;

от 100 001 руб. до 200 000 руб. — 3 200 руб. плюс 2% от суммы, превышающей 100 000 руб.;

от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. — 5 200 руб. плюс 1% от суммы, превышающей 200 000 руб.;

свыше 1 000 000 руб. — 13 200 руб. плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 000 000 руб., но не более 60 000 руб.;

2)доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца;

3)документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и их копии для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.

Такими документами могут быть, в частности, свидетельство о заключении брака, правоустанавливающие документы в отношении квартиры (договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве и пр.), свидетельство о регистрации права собственности на квартиру (выдавалось до 15.07.2016), выписка из ЕГРН, документы, подтверждающие стоимость квартиры;

4)уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;

5)документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

6)расчет суммы иска с копиями для ответчика и третьих лиц (при необходимости — в зависимости от характера заявленных требований).

Шаг 3. Подайте исковое заявление в суд

Исковое заявление о разделе общего имущества и об определении долей в нем может быть подано в период брака, одновременно с расторжением брака, а также после расторжения брака.

При этом к требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. п. 1, 7 ст. 38 СК РФ).

Как правило, иски о разделе квартиры и об определении долей рассматриваются районным судом (п. 3 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).

Исковое заявление следует подать по месту нахождения квартиры. Если разделу подлежат несколько объектов недвижимости, территориально относящихся к разным судам, то для подачи иска выбирается суд по месту нахождения одного из объектов недвижимости (ст. 28, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; Апелляционные определения Московского городского суда от 18.01.2019 по делу N 33-1913/2019, от 06.03.2019 по делу N 33-10021/2019; Определение Московского городского суда от 06.02.2019 по делу N 33-4771/2019).

Однако существует и иная позиция судов относительно подсудности таких дел. Так, некоторые суды полагают, что иски о разделе имущества супругами подлежат рассмотрению в соответствии с общим правилом о подсудности гражданских дел — по месту жительства ответчика (Апелляционные определения Московского городского суда от 14.05.2019 по делу N 33-17475/2019, от 04.03.2019 по делу N 33-9174/2019).

Шаг 4. Примите участие в рассмотрении дела и получите решение суда

При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. п. 1, 2 ст. 39 СК РФ).

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. Срок апелляционного обжалования составляет месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (абз. 2 ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).

Решение суда об удовлетворении вашего иска, вступившее в законную силу, является основанием для регистрации права на долю в квартире (п. 5 ч. 2 ст. 14 Закона N 218-ФЗ).

Материла подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права