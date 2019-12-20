«Копия» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска на базе ВАЗ-2109 покорила США

В Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД.

Презентация автомобиля Tesla Cybertruck

Американские пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска, сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик с «русским Cybertruck» вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая США.

Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4 — World of Engineering (@engineers_feed) 19 декабря 2019 г.



«Tesla скрыто тестирует новую модель?» – задался вопросом пользователь BlaqCloud.

«Русские хакеры?» – пошутил Barry Soetoro.

«Это мини-Cybertruck», — написал DefiMoon.

«Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании. – прим. ред.) в России?» – поинтересовался HybridAire.

«CyberLada», — предложил название для «копии» CruzerBlade.

«Такой же некрасивый, как у Илона (Маска. – прим. ред.)», — заметил eliock.

При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную «копию» Cybertruck.

«Я хочу один такой!» – указала deszeppelin.

«Неплохо!» – добавил zen1969.

Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Источник: РИА Новости