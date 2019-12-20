«Копия» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска на базе ВАЗ-2109 покорила США

Американские пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска, сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик с «русским Cybertruck» вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая США.
Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4
— World of Engineering (@engineers_feed) 19 декабря 2019 г.
«Tesla скрыто тестирует новую модель?» – задался вопросом пользователь BlaqCloud.
«Русские хакеры?» – пошутил Barry Soetoro.
«Это мини-Cybertruck», — написал DefiMoon.
«Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании. – прим. ред.) в России?» – поинтересовался HybridAire.
«CyberLada», — предложил название для «копии» CruzerBlade.
«Такой же некрасивый, как у Илона (Маска. – прим. ред.)», — заметил eliock.
При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную «копию» Cybertruck.
«Я хочу один такой!» – указала deszeppelin.
«Неплохо!» – добавил zen1969.
Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Источник: РИА Новости