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Шок-брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске

18:00 20.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В пятницу, 20 декабря, спешат в ЗАГС нежные невесты в белых пышных платьях, с элегантными женихами. Но одна пара передумала связывать себя узами брака.

Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Никита Курц влюбился в Алену с первого взгляда

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу, 20 декабря, спешат в ЗАГС нежные невесты в белых пышных платьях, с элегантными женихами.

Он нежно смотрит на нее. Она, потупив взгляд, держит его за руку. Никита Курц влюбился в Алену с первого взгляда. Провстречавшись шесть месяцев, решили пожениться, потому-что очень сильно любят друг друга.

— Алена покорила меня красотой, нежностью, умом. Я понял, что она именно та девушка, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, — признался новоиспеченный супруг.

Молодожены, обменявшись кольцами, и сделав традиционное фото на крыльце ЗАГСа, отправились праздновать свадьбу в кругу многочисленных родственников. По приметам брак в декабре обещает быть долгим и счастливым.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Эсмира Кравченко, 20 декабря зарегистрировалось 15 пар. Одна пара передумала связывать себя узами брака.

— Сегодня «урожайный день». Когда все шли подавать заявление на это число, мы гадали, с чем это связано? Может быть это счастливое число? Или жители Бердска торопятся зарегистрировать свои отношения и встретить Новый год в новом статусе – супругов, — рассказала специалист.

Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
Шок брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске

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От редакции

Сколько вы встречались прежде чем поженились?

Аноним, 20 декабря 2019 20:02
НВР: обычно встречался год. Потом под зад пинал
Встречаться 6 месяцев и брачуваться - дичь дичайшая

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