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Образование / Общество

Отказываются от праздников и чаепитий для детей после случая с второклассницей Новосибирские школы

16:16 20.12.2019 Фото: pxhere.com
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Учителя сказали: «мы не хотим участвовать во всех этих конфликтах, лучше проводить праздники вне школы», — сообщил один из родителей Новосибирской школы.

Отказываются от праздников и чаепитий для детей после случая с второклассницей Новосибирские школы
Учителя предложили родителям проводить праздники вне школы

Некоторые новосибирские школы намерены обойтись без новогодних праздников для учеников.

— Я был на последнем родительском собрании у нас в школе в Кировском районе. Нам сказали: «отменяются все праздники новогодние, все чаепития». Учителя сказали: «мы не хотим участвовать во всех этих конфликтах», — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» слушатель по имени Юрий.

По его словам, причина – инцидент в школе №183. Там разногласия родителей о сборах денег на чаепитие закончились неприятностями для ученицы и прокурорской проверкой. Директор школы Наталья Пермякова сразу сказала, что после этого запрещает чаепития для детей. Видимо, ее примеру последовали и другие руководители.

По словам Юрия, учителя предложили родителям проводить праздники вне школы.

Источник: КП

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