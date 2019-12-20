20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

20:41 20.12.2019 Фото: KIA
2 0

Главные отличия модели новой генерации – «заряженный» вариант GT, новые двигатели семейства Smartstream и недоступный на домашнем рынке полный привод.

Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году. Главные отличия модели новой генерации – «заряженный» вариант GT, новые двигатели семейства Smartstream и недоступный на домашнем рынке полный привод.

Недавно в Сети появились слухи о возможной смене названия модели – мол, Optima получит «родной» индекс К5 на всех рынках, но пока они не подтвердились, говорить о них всерьез, пожалуй, не имеет смысла.

Зато есть смысл говорить о дизайне, который у «глобальной» модели точно такой же, как и на родине. Сдержанный и в меру консервативный седан превратился в стильный лифтбек с покатой крышей, сильно заваленным задним стеклом и коротким «хвостом» багажника. Задние фонари, при этом, объединены в одну сплошную линию, зеркала переехали на дверные панели, а топовые версии получили полностью светодиодную оптику.

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

KIA K5. Фото KIA

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

KIA K5. Фото KIA

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

KIA K5. Фото KIA
 Следуя примеру южнокорейскому седану K5, глобальная модель тоже стала длиннее и шире: кузов «растянулся» еще на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм; высота в угоду аэродинамике уменьшилась на 20 мм, до 1445 мм, а колесная база увеличилась на 45 мм, до 2850 миллиметров от передней до задней оси.

Интерьер, кстати, не показали, но, скорее всего, никаких отличий от «коренного корейца» в нем нет. Там у «Оптимы» теперь аж два дисплея – визуально объединенные между собой цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также сенсорный блок климат-контроля и новая шайба управления трансмиссией.

Отличия начинаются с комплектаций. В США, например, появится «заряженная» версия GT, отличная от стандартного седана 19-дюймовыми колесными дисками, круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы и 2,5-литровым турбомотором T-GDi, форсированным до 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA
Моторная гамма глобального седана сопоставима с корейским лишь частично – их объединяют только 2,0-литровый 160-сильный «атмосферник» и 1,6-литровая 180-сильная «турбочетверка» T-GDi. В некоторых странах новинку предложат с 2,0- и 2,5-литровым «атмосферниками» мощностью 152 и 194 л.с., а также гибридной силовой установкой.

Трансмиссии – шести- или восьмиступенчатый «автомат» и восьмиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями (для версии GT), которые, в свою очередь, сочетаются как с передним, так и с полным приводом. Последний можно смело назвать еще одним характерным отличием «мировой» версии модели.

Продажи новой KIA K5/Optima в большинстве стран начнутся в первой половине 2020 года. Россия получит новинку в числе последних, то есть в третьем-четвертом квартала будущего года.

Источник: avtonovostidnya.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите такую машину?

Аноним, 20 декабря 2019 22:49
Сильны корейцы!!!Жаль у нас только букву Х на бортах научились штамповать...
Гость, 20 декабря 2019 23:28
Красота машЫна! Не то что сундук из листового железа илона маска!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Копия" нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска на базе ВАЗ-2109 покорила США 1
20:52 20-12-2019
Следы червя токсокары нашли у каждого пятого человека на планете
20:46 20-12-2019
Следы червя токсокары нашли у каждого пятого человека на планете
Разрешат проверять на алкоголь всех водителей ГИБДД в России 2
20:45 20-12-2019
Разрешат проверять на алкоголь всех водителей ГИБДД в России
Глобальный Kia Optima стал полноприводным 2
20:41 20-12-2019
Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Бердск«Приземленный» план социально-экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска 1
20:15 20-12-2019
«Приземленный» план социально-экономического развития приняли на итоговой сессии 2019 года депутаты Бердска
"Не отдавайте меня маме!": Стоявшего на гречке 8-летнего мальчика отдали в школу-интернат Омска 9
19:30 20-12-2019
БердскПугавшую голым задом соседей пьяную старуху не накажет по уголовной статье полиция Искитима
19:15 20-12-2019
Пугавшую голым задом соседей пьяную старуху не накажет по уголовной статье полиция Искитима
СМИ: Евгений Манюров из Москвы расстрелял сотрудников ФСБ на Большой Лубянке 4
18:29 20-12-2019
СМИ: Евгений Манюров из Москвы расстрелял сотрудников ФСБ на Большой Лубянке
БердскШок-брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске 1
18:00 20-12-2019
Шок-брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске
БердскГрозят "разобрать по косточкам" за просьбу о помощи маму 6-летнего Игоря Орехова с последней стадией рака 1
17:45 20-12-2019
Грозят