Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году. Главные отличия модели новой генерации – «заряженный» вариант GT, новые двигатели семейства Smartstream и недоступный на домашнем рынке полный привод.

Недавно в Сети появились слухи о возможной смене названия модели – мол, Optima получит «родной» индекс К5 на всех рынках, но пока они не подтвердились, говорить о них всерьез, пожалуй, не имеет смысла.

Зато есть смысл говорить о дизайне, который у «глобальной» модели точно такой же, как и на родине. Сдержанный и в меру консервативный седан превратился в стильный лифтбек с покатой крышей, сильно заваленным задним стеклом и коротким «хвостом» багажника. Задние фонари, при этом, объединены в одну сплошную линию, зеркала переехали на дверные панели, а топовые версии получили полностью светодиодную оптику.

KIA K5. Фото KIA KIA K5. Фото KIA KIA K5. Фото KIA Следуя примеру южнокорейскому седану K5, глобальная модель тоже стала длиннее и шире: кузов «растянулся» еще на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм; высота в угоду аэродинамике уменьшилась на 20 мм, до 1445 мм, а колесная база увеличилась на 45 мм, до 2850 миллиметров от передней до задней оси.

Интерьер, кстати, не показали, но, скорее всего, никаких отличий от «коренного корейца» в нем нет. Там у «Оптимы» теперь аж два дисплея – визуально объединенные между собой цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также сенсорный блок климат-контроля и новая шайба управления трансмиссией.

Отличия начинаются с комплектаций. В США, например, появится «заряженная» версия GT, отличная от стандартного седана 19-дюймовыми колесными дисками, круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы и 2,5-литровым турбомотором T-GDi, форсированным до 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA Моторная гамма глобального седана сопоставима с корейским лишь частично – их объединяют только 2,0-литровый 160-сильный «атмосферник» и 1,6-литровая 180-сильная «турбочетверка» T-GDi. В некоторых странах новинку предложат с 2,0- и 2,5-литровым «атмосферниками» мощностью 152 и 194 л.с., а также гибридной силовой установкой.

Трансмиссии – шести- или восьмиступенчатый «автомат» и восьмиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями (для версии GT), которые, в свою очередь, сочетаются как с передним, так и с полным приводом. Последний можно смело назвать еще одним характерным отличием «мировой» версии модели.

Продажи новой KIA K5/Optima в большинстве стран начнутся в первой половине 2020 года. Россия получит новинку в числе последних, то есть в третьем-четвертом квартала будущего года.

Источник: avtonovostidnya.ru