Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году. Главные отличия модели новой генерации – «заряженный» вариант GT, новые двигатели семейства Smartstream и недоступный на домашнем рынке полный привод.
Недавно в Сети появились слухи о возможной смене названия модели – мол, Optima получит «родной» индекс К5 на всех рынках, но пока они не подтвердились, говорить о них всерьез, пожалуй, не имеет смысла.
Зато есть смысл говорить о дизайне, который у «глобальной» модели точно такой же, как и на родине. Сдержанный и в меру консервативный седан превратился в стильный лифтбек с покатой крышей, сильно заваленным задним стеклом и коротким «хвостом» багажника. Задние фонари, при этом, объединены в одну сплошную линию, зеркала переехали на дверные панели, а топовые версии получили полностью светодиодную оптику.
Интерьер, кстати, не показали, но, скорее всего, никаких отличий от «коренного корейца» в нем нет. Там у «Оптимы» теперь аж два дисплея – визуально объединенные между собой цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также сенсорный блок климат-контроля и новая шайба управления трансмиссией.
Отличия начинаются с комплектаций. В США, например, появится «заряженная» версия GT, отличная от стандартного седана 19-дюймовыми колесными дисками, круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы и 2,5-литровым турбомотором T-GDi, форсированным до 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента.
Трансмиссии – шести- или восьмиступенчатый «автомат» и восьмиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями (для версии GT), которые, в свою очередь, сочетаются как с передним, так и с полным приводом. Последний можно смело назвать еще одним характерным отличием «мировой» версии модели.
Продажи новой KIA K5/Optima в большинстве стран начнутся в первой половине 2020 года. Россия получит новинку в числе последних, то есть в третьем-четвертом квартала будущего года.
Источник: avtonovostidnya.ru