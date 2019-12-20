Закапывал тела молодых жертв после изнасилования и избиения маньяк в Ивановской области

Мужчина, предлагая подвезти или высказывая угрозы, подсаживал женщин в свою автомашину, вывозил их в лес. В попытках скрыть совершенные преступления тела двух потерпевших были обвиняемым подожжены.

В Ивановской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении серии жестоких убийств

Следственными органами СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого на территории различных регионов Российской Федерации. Он обвиняется в убийстве четырех женщин, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), трех разбойных нападениях (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), четырех изнасилованиях п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, а также в четырех эпизодах действий сексуального характера с применением насилия, соединенных с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, в 2010-2011 годах обвиняемый совершил убийства четырех молодых женщин, тела которых обнаружены в лесных массивах на территории Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог. Обвиняемый, предлагая подвезти или высказывая угрозы, подсаживал женщин в свою автомашину, вывозил их в лес, насиловал, избивал, отбирал ценные вещи, после чего убивал. В попытках скрыть совершенные преступления тела двух потерпевших были обвиняемым подожжены.

За период предварительного расследования допрошено более 370 лиц, назначены и проведены более 150 судебных экспертиз в экспертных учреждениях г. Москвы, г. Ярославля, г. Иваново. В Главном управлении криминалистики СК России проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении более 4,5 тысяч лиц, в технико-криминалистическое управление Главного управления криминалистики СК России проанализированы сведения о соединениях нескольких тысяч абонентов, полученных от операторов сотовой связи в соответствии с результатами следственных экспериментов.

Обвиняемый был задержан 24 октября 2018 года в г. Череповце Вологодской области, где работал маляром, и доставлен в г. Иваново.

Под давлением предъявленных доказательств мужчина полностью признал свою вину во всех фактах преступной деятельности, детально показал на местах происшествий механизм совершения преступлений. В настоящее время производство по уголовному делу завершено, в ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком