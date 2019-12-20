Спрятал шею под рулонами жира: Похудел на 159 кг на кетогенной диете житель США

46-летний Майк Горман из Род-Айленда набрал вес в 543 фунта — 246 килограммов. Он употреблял более 20 000 калорий каждый день и ел пончики на завтрак.



46-летний Майк Горман из Род-Айленда поднял весы до 543 фунтов (38 фунтов) и съел 20 000 калорий за день до потери веса

46-летний Майк Горман из Род-Айленда набрал вес в 543 фунта — 246 килограммов. Он употреблял более 20 000 калорий каждый день и ел пончики на завтрак. Он перешел на кетогенную диету и потерял 347 фунтов всего за два года.

У него новый взгляд на жизнь и уверенность. Он сказал, что он «наконец-то чувствует себя человеком». Человек, взлетевший до 543 фунтов после потребления более 20 000 калорий в день, показал, как он преобразовал свое тело и свое лицо с помощью кетогенной диеты, опустившись до 196 фунтов или 89 килограммов.

46-летний Майк Горман, менеджер по строительному маркетингу, из Род-Айленда будет есть пончики на завтрак и до шести чизбургеров на ужин, опрокидывая весы в 543 фунта.

В феврале 2017 года он открыл для себя кетогенную диету и начал ходить в спортзал каждый день, сбрасывая 347 фунтов и теряя при этом свой огромный живот и двойной подбородок.

Он поверил в свою потерю веса, придав ему вновь обретенную уверенность, сказав: «Я чувствую, что наконец-то я мужчина; человек, который серьезно относится к своим обязанностям, к своей жизни и к себе ».

+15 46-летний Майк Горман из Род-Айленда поднял весы до 543 фунтов (38 фунтов) и съел 20 000 калорий за день до потери веса



Администратор строительного маркетинга долго боролся со своим весом и поднялся до 543 фунтов (38-й 8-фунтовый) в своем самом тяжелом +15 Администратор строительного маркетинга долго боролся со своим весом и поднялся до 543 фунтов (38-й 8-фунтовый) в своем самом тяжелом



Теперь Майк встает каждый день в 4 часа утра, чтобы пойти в спортзал, и говорит, что теперь он «удивительно горд» своей потерей веса. +15 Теперь Майк встает каждый день в 4 часа утра, чтобы пойти в спортзал, и говорит, что теперь он «удивительно горд» своей потерей веса.

Майк воспитывался в семье с низким доходом, что означало, что он не слишком сосредоточился на здоровом питании или питании.

Несмотря на то, что его семья пыталась посадить его на диету, поскольку ему было 10 лет из-за того, что он весил 201 фунт (14 фунтов), это было примерно в то время, когда его родители развелись, и это заставило его успокоиться и избавиться от боли.

Майк сказал: «Я вырос с ребенком с избыточным весом, который стал взрослым с избыточным весом. Моя семья посадила меня на диету еще в десять лет.

«Примерно в то же время мои родители развелись; Мне нужно было сделать несколько шагов и часто готовить еду для себя и моей младшей сестры.



Но после принятия диеты Кето в феврале 2017 года Майк потерял более 347 фунтов и сказал, что его жизнь изменилась (на фото после потери веса) +15 Но после принятия диеты Кето в феврале 2017 года Майк потерял более 347 фунтов и сказал, что его жизнь изменилась (на фото после потери веса)

«Уже тогда у меня развивались привычки, в том числе незаметная еда и перекусы. Я преуспел в школе, работал молодым, но всегда находил время для еды.

«Я думаю, что моя семья из семей с более низким доходом уделяла не столько здоровое питание, сколько продукты, которые они могли себе позволить; на наших столах доминировали недорогие, высоко обработанные тяжелые углеводы.

Он добавил: «Я заболел чрезмерным аппетитом в молодом возрасте и ничего не делал с этим. Во всяком случае, я научил его усугублять свои повседневные дела.

«С юных лет большая часть моего дохода шла на еду. Всегда. Я праздновал с едой, я сочувствовал еде, я выбирал еду и еду по людям и социальным ситуациям.



Майк считает, что выходец из семей с низким доходом оставил его без знаний о том, как правильно питаться (на фото, до потери веса) +15 Майк считает, что выходец из семей с низким доходом оставил его без знаний о том, как правильно питаться (на фото, до потери веса)



Майк показал, что до потери веса он был «стереотипным забавным, счастливым, толстым парнем», которому не было стыдно за свое тело (на фото с другом) +15 Майк показал, что до потери веса он был «стереотипным забавным, счастливым, толстым парнем», которому не было стыдно за свое тело (на фото с другом)

Майк сказал: «Это смешно; Я никогда не был ненавидящим себя толстым парнем, оплакивающим мое существование. Я прожил свою жизнь как обычно для меня, слишком большой в еде, теле и личности.

«Я был стереотипным забавным, счастливым, толстым парнем, который не стеснялся существующего своего тела. Я не пытался занимать меньше места, когда входил в комнату, я занимал необходимое место. Я снял рубашку в бассейне.

Он сказал: «Я купил одежду, которая подходит и сидел на двух сиденьях самолета без стыда. Я даже поделился своим прожорливым празднованием жизни в Instagram, прежде чем переключился на работу над тем, что действительно происходило.

«Я принял свое тело таким, какое оно было, и, может быть, я сделал это слишком много, я не позволил предупреждающим признакам нарушения здоровья напугать меня.



Майк рассказал, что ему не стыдно за свой вес, и он часто занимал два места в самолете во время путешествия +15 Майк рассказал, что ему не стыдно за свой вес, и он часто занимал два места в самолете во время путешествия

«Как и многие большие люди, я шутил раньше, чем кто-либо другой. Последствия моего размера, а также издевательства, которые я получил в детстве.

«Я также очень редко слышал о какой-либо озабоченности, потому что они боялись того, как я отреагирую, или просто боялись, что я зашел слишком далеко.

«Когда я слышал что-то вроде:« Может быть, тебе стоит помедленнее с приятелем в буфете », я смеялся и ел еще больше.

У меня было «Вы думаете, что я вышел из-под контроля, давайте покажем, как я могу выйти из-под контроля».



46-летний сказал, что до потери веса мало заботился о своем здоровье, и сказал, что у него беззаботное отношение к своим размерам. +15 46-летний сказал, что до потери веса мало заботился о своем здоровье, и сказал, что у него беззаботное отношение к своим размерам.

Майк даже подкрадывался к еде и кушалкам, что увеличивало его вес до 543 фунтов (38 фунтов) и британской рубашки размером XXXXXXXL.

Типичный день для Майка перед его преобразованием состоял из чрезмерного сна, кофе с дополнительными сливками и сахаром по дороге на работу на завтрак, бутерброда и нескольких пончиков или выпечки.

На обед он выпил бы еще такой же кофе, выпил бы не менее двух литров обычной кока-колы, большую пиццу, две большие стейки и сырные закуски с чипсами и печеньем.

Он также перекусывал в течение дня, хватал полдюжины чизбургеров и баловался изысканным ужином для гурманов, который накормил бы четыре-пять человек и не занимался спортом.

В 2012–2013 годах он пробовал разные диеты, в том числе «Наблюдатели за весом», «Deal-A-Meal», подсчет калорий, палео и первичную пищу, и даже сумел сократить свой вес до 210 фунтов (15-е) к своему 40-летию, но говорит, что не был психологически подготовлен чтобы жить таким образом жизни, он «нырнул головой первым» к своей еде и восстановил вес.

Только в феврале 2017 года он открыл кетогенную диету, которая состоит из продуктов с высоким содержанием жиров, достаточного количества белка и низким содержанием углеводов.

Его новая рутина, которая включает в себя посещение тренажерного зала семь раз в неделю, помогла ему сбросить 196 фунтов (14-й 9 фунтов) и британскую рубашку размера XL.

Теперь он просыпается в 4 часа утра, готовится к занятиям в тренажерном зале в 4:30 утра, по дороге на работу к 7 утра получает черный нитро-кофе, ест завтрак на основе кето около 9:00 до 9:30 утра, затем ест Обед на кето около полудня. Он также практикует прерывистый пост во второй половине дня и регулярно пьет воду в течение дня.

Хотя раньше он потреблял более 20 000 калорий в день, он снизил потребление калорий в среднем до 2500 в день. Его новый взгляд и взгляд на жизнь повысили его уверенность, и теперь он говорит, что впервые чувствует себя человеком.



Майк сказал, что его друзья часто считают его «стереотипным забавным, счастливым, толстым парнем, который не стыдится» о его теле и размере +15 Майк сказал, что его друзья часто считают его «стереотипным забавным, счастливым, толстым парнем, который не стыдится» о его теле и размере



46-летний мужчина сказал, что он часто демонстрирует свой размер онлайн в Instagram. и будет игнорировать предупреждающие знаки о его здоровье +15 46-летний мужчина сказал, что он часто демонстрирует свой размер онлайн в Instagram. и будет игнорировать предупреждающие знаки о его здоровье

«Это вернуло мою жизнь; Мне больше не нужно беспокоиться о том, смогу ли я пройти достаточно далеко, чтобы добраться куда-нибудь, найдется ли мебель, которая будет выдерживать мой вес, если у меня даже будет еда, — сказал он.

«Я узнаю, каковы мои реальные приоритеты и цели в жизни. Мне нравится говорить, что я живу не только для моей следующей еды.

«У меня впереди возможности, и я чувствую, что на этот раз я присутствую во всех сферах своей жизни, а не только на кухне».

Но он признал, что теперь он сталкивается с различными видами незащищенности, говоря: «На моем теле есть шрамы, и он показывает последствия того, как я злоупотреблял им в течение многих лет, так что, честно говоря, я изо всех сил стараюсь видеть его каждый раз, когда одеваюсь.



После принятия кето-диеты Майк потерял более 347 фунтов, его размер сократился до 196 фунтов (14-й 9 фунтов) +15 После принятия кето-диеты Майк потерял более 347 фунтов, его размер сократился до 196 фунтов (14-й 9 фунтов)



Он считает, что потеря веса дала ему новый взгляд на жизнь и помогла ему понять, «какими должны быть его настоящие приоритеты и цели». +15 Он считает, что потеря веса дала ему новый взгляд на жизнь и помогла ему понять, «какими должны быть его настоящие приоритеты и цели».



Майк признался, что был озадачен тем, как много внимания он уделял женщине после потери веса (на фото после его трансформации) +15 Майк признался, что был озадачен тем, как много внимания он уделял женщине после потери веса (на фото после его трансформации)

«Я так удивительно горжусь, что это меня не покинуло, и я каждый день поражаюсь тому, что он может сделать.

«Я бегу по лестнице, на которой раньше мне нужно было отдохнуть и перевести дух. Я вписываюсь в любое пространство и мне больше не нужно тратить ментальную энергию на планирование каждого движения моей жизни ».

Он также предположил, что его потеря веса привлекла к женщинам совершенно новый вид внимания, которого у него никогда не было.

Он открыл: «Прямо сейчас, я счастлив быть одиноким; Я чувствую, что борьба со своим весом и здоровьем была монументальным мероприятием, которое, честно говоря, иногда требовало от меня эгоизма ».



46-летний мужчина назвал свою потерю веса «честной задачей», но сказал, что «так гордится» тем, чего достиг (на фото после завершения пробежки после потери веса) +15 46-летний мужчина назвал свою потерю веса «честной задачей», но сказал, что «так гордится» тем, чего достиг (на фото после завершения пробежки после потери веса)



Майк полагает, что его тело «все еще несет шрамы» его веса, и говорит, что он все еще борется с тем, как он выглядит в зеркале +15 Майк полагает, что его тело «все еще несет шрамы» его веса, и говорит, что он все еще борется с тем, как он выглядит в зеркале

«Что касается внимания, то впервые в жизни это произошло; это довольно дикий и честный вызов. Трудно принять, что другие люди видят тебя иначе, чем ты сам себя иногда видишь.

Открыв свой совет другим людям, которые могут пытаться изменить свое тело, Майк сказал: «Сделайте глубокий вдох и не ошеломляйтесь всей информацией, которая там есть; найдите план питания, который, по вашему мнению, вы можете прожить больше всего, и начните. Просто начни.

«Не пытайтесь достичь совершенства, просто начинайте двигаться. В конце концов, вы всегда можете переоценить, если что-то работает, если вы делаете это последовательно.

«Я твердо верю, что это не одна конкретная диета, которая работает для всех, но независимо от того, какое постоянное стремление к плану и целям является наиболее важным. Кроме того, как бы клише это ни звучало, найдите свое «почему» и никогда не теряйте из этого внимания ».

Источник: dailymail.co.uk