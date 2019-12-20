Почему запах духов быстро пропадает: Ошибки, которые мы обычно допускаем при нанесении парфюма

Не нужно наносить аромат на все точки, где вы слышите пульс. Выберите одну или две. Этого вполне достаточно, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Кожный жир может взаимодействовать с парфюмерными нотами Парфюмерия, как и другие косметические продукты, имеет свои бьюти-секреты. Поэтому мы решили рассказать вам о главных ошибках при нанесении ароматов, которые влияют на стойкость и насыщенность парфюмерных нот!

Ароматы делят на категории в зависимости от концентрации парфюмерных масел в составе. Среди основных: духи, одеколон, туалетная и парфюмерная вода, парфюм. Отдельный подвид — нишевая парфюмерия.

Парфюмерия по-разному может «раскрывать» свой аромат. Это зависит от: увлажненности кожи, погоды и других факторов. Например, простых ошибок, о которых мы сейчас поговорим.

1. Наносите аромат на одежду

Многие наносят парфюм на одежду (например, рукав). Чем это грозит? Пафюмерные ноты могут «звучать» абсолютно по-другому, ведь они взаимодействуют с тканями (особенно это касается синтетических материалов).

2. Используете на волосы

Для того, чтобы аромат был насыщенным его могут распылять на волосы. На самом деле, в этом нет ничего плохого, если парфюм не содержит спирта. Такой компонент может пересушивать структуру волос, а ведь на нее и так влияет много внешних факторов.

3. Растираете парфюм на коже

Не стоит растирать парфюм на коже. Таким образом, составляющие компоненты не успевают «осесть» и практически сразу разрушаются. Лучше всего он «раскрывается» на тех местах, где сосуды находятся ближе к поверхности кожи.

4. Не увлажняете кожу

Аромат нужно наносить на увлажненную кожу. Именно тогда парфюм будет «держаться» намного лучше, а ноты звучать — ярче. Используйте питательный крем или бальзам. Лучше всего если он будет без ароматизатора, ведь это может повлиять на общую композицию.

5. Наносите слишком много парфюма

Не нужно наносить аромат на все точки, где вы слышите пульс. Выберите одну или две. Этого вполне достаточно, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. На работу или прогулку выбирайте более легкий парфюм, а для вечернего выхода — яркий и насыщенный.

6. Считаете, что хранение парфюма не влияет на его стойкость

Хранение парфюма — это одна из важных деталей, от которой зависит его насыщенность. Не стоит оставлять флакончик в ванной комнате, ведь любые температурные перепады могут изменить парфюмерные ноты. Оптимальный вариант — закрытый шкаф, комод или коробка. Ультрафиолетовые лучи также могут влиять на косметические компоненты.

7. Не учитываете свои индивидуальные особенности

Все люди имеют свои особенности, на которые стоит обращать внимание при подборе и использовании бьюти-средств. Например, если у вас кожа склонная к жирности — стоит обработать эту зону перед нанесением. Кожный жир может взаимодействовать с парфюмерными нотами. В результате чего, аромат будет не такой насыщенный.

Экспериментируйте, ведь только так вы сможете выработать свою индивидуальную схему нанесения аромата!

Источник: Хочу