Большая попа: что не позволяют носить широки бедра, как у Ким Кардашьян

Попа как у Ким? Дизайнер рассказала, какие вещи под запретом для широкобедрых

Ким Кардашьян популяризировала широкие бедра, и многие женщины вздохнули с облегчением — теперь это не повод для комплексов. Однако такой тип фигуры требует пристального вниманию к выбору силуэта, иначе вместо восхищенных взглядов, можно добиться эффекта «какой кошмар». Дизайнер и эксперт по стилю советует никогда не носить эти 5 вещей.

Скинни и кюлоты

«Первые слишком облегают, вторые не подходят из-за своей длины. Что же носить? Все просто — лучше приобрести классические брюки прямого кроя, которые будут хорошо на вас сидеть. И желательно, чтобы они были максимально простыми, без каких-либо акцентов, поскольку наша задача — отвлечь внимание от проблемной зоны (а если мы имеем в виду чрезмерно объемные бедра, то это все-таки проблема) и перевести его на верхнюю часть тела. Например, у вас может быть блуза с глубоким V-образным вырезом, крупное украшение или платок на шее», — говорит дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель в интервью АиФ.

Длинный верх

Любая верхняя часть одежды не должна заканчиваться в самом широком месте — это исказит пропорции. Лучше, если она будут заканчиваться на узкой талии.

Слишком много отделки

Это касается брюк, джинсов, нижнего края удлиненных кофт. Пуговицы, накладные карманы и стразы сделают лишний акцент на бедрах.

Тонкие шпильки

Женщины с полными бедрами на длинных тонких шпильках создают впечатление «сладкой ваты на палочке». Лучше отдать предпочтение устойчивому каблуку.

Игры цвета

«Еще один прием, который точно стоит взять на заметку всем обладательницам «попы как у Ким»: используйте цвет, чтобы сбалансировать верх и низ. Как это работает? Брюки и юбку лучше носить либо темной цветовой гаммы, либо нейтральной, а верхнюю часть нашего образа — наоборот, светлую или яркую. Таким образом мы переносим акцент с пышных бедер на другую часть нашего тела».

Источник: Аргументы и Факты