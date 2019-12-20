20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима

17:00 20.12.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Мужчина подготовил сюрприз для своей избранницы — приобрел путевки на новогодние праздники. Однако в предвкушении поездки он даже не задумывался о том, что долг может стать препятствием на пути к зарубежному отдыху.

Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима
Должник погасил задолженность по кредиту, чтобы выехать с избранницей на отдых в Турцию

Спутница должника заставила его погасить кредит, чтобы не сорвать заграничную поездку на новогодние праздники. В отделе судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по кредиту в сумме 100 тысяч рублей. Мужчина добровольно долг оплачивать не спешил. В рамках исполнительного производства официальных доходов, а также имущества у неплательщика не установлено.

Судебным приставом в отношении должника было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Вскоре после этого, должник который ранее избегал встреч с судебным приставом, сам явился на прием к судебному приставу. Оказалось, что мужчина подготовил сюрприз для своей избранницы — приобрел путевки в Турцию на новогодние праздники. Однако в предвкушении поездки мужчина, по его же словам, даже не задумывался о том, что долг может стать препятствием на пути к зарубежному отдыху. Его спутница оказалась более ответственной, и чтобы не испортить предстоящий отдых она настояла на том, чтобы долг по кредиту был погашен.

На приеме гражданин предъявил судебному — приставу квитанцию о полном погашении имеющейся задолженности. Судебный пристав вынес постановление о снятии ограничения на выезд гражданина за пределы Российской Федерации.

Источник: r54.fssprus.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть долги?

Аноним, 20 декабря 2019 17:09
Вместо погашения долга куплю-ка я две путёвки, и ещё и сотка в заначке. Я кстати такой же. Кто за?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе "Кристалл" жителей Искитима
17:36 20-12-2019
Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе
4 способа начать жизнь с чистого листа
17:27 20-12-2019
4 способа начать жизнь с чистого листа
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
17:25 20-12-2019
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
Стильная одежда и обувь известных брендов
17:24 20-12-2019
Стильная одежда и обувь известных брендов
Доставка цветов по России и в других странах мира
17:19 20-12-2019
Доставка цветов по России и в других странах мира
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
17:17 20-12-2019
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
17:17 20-12-2019
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
БердскКак разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
17:16 20-12-2019
Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
Ровный тон кожи без косметических средств
17:02 20-12-2019
Ровный тон кожи без косметических средств
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима 1
17:00 20-12-2019
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима