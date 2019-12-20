Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима

Мужчина подготовил сюрприз для своей избранницы — приобрел путевки на новогодние праздники. Однако в предвкушении поездки он даже не задумывался о том, что долг может стать препятствием на пути к зарубежному отдыху.

Должник погасил задолженность по кредиту, чтобы выехать с избранницей на отдых в Турцию



Спутница должника заставила его погасить кредит, чтобы не сорвать заграничную поездку на новогодние праздники. В отделе судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по кредиту в сумме 100 тысяч рублей. Мужчина добровольно долг оплачивать не спешил. В рамках исполнительного производства официальных доходов, а также имущества у неплательщика не установлено.

Судебным приставом в отношении должника было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Вскоре после этого, должник который ранее избегал встреч с судебным приставом, сам явился на прием к судебному приставу. Оказалось, что мужчина подготовил сюрприз для своей избранницы — приобрел путевки в Турцию на новогодние праздники. Однако в предвкушении поездки мужчина, по его же словам, даже не задумывался о том, что долг может стать препятствием на пути к зарубежному отдыху. Его спутница оказалась более ответственной, и чтобы не испортить предстоящий отдых она настояла на том, чтобы долг по кредиту был погашен.



На приеме гражданин предъявил судебному — приставу квитанцию о полном погашении имеющейся задолженности. Судебный пристав вынес постановление о снятии ограничения на выезд гражданина за пределы Российской Федерации.

Источник: r54.fssprus.ru