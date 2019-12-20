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У вас есть корпоратив? Идете? Или нет?

16:14 20.12.2019
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И интересно, кто платит за него вы, работодатель? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал житель: 

Как в этом году у вас на работе с новогодней вечеринкой? Идете? Проводите? Или тоска и безденежье? Если не идете, то почему? И интересно, кто платит за него вы, работодатель?

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