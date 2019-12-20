У вас есть корпоратив? Идете? Или нет?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал житель:
Как в этом году у вас на работе с новогодней вечеринкой? Идете? Проводите? Или тоска и безденежье? Если не идете, то почему? И интересно, кто платит за него вы, работодатель?
И интересно, кто платит за него вы, работодатель?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал житель:
Как в этом году у вас на работе с новогодней вечеринкой? Идете? Проводите? Или тоска и безденежье? Если не идете, то почему? И интересно, кто платит за него вы, работодатель?
От редакции
Идете?