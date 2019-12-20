Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета

С помощью одних моделей можно сделать акцент на груди, другие продемонстрируют во всей красе аппетитную попку

На что только женщины не идут для того, чтобы покорить мужчину. Изнуряют себя долгими тренировками в спортзале, отказывают себе в любимой колбасе на ночь, а с утра вместо вожделенного гамбургера съедают овсянку. На воде.

А есть представительницы прекрасного пола, которые идут в магазин и покупают белье, да не простое, а эротическое. Или, заходят на сайт и неспеша вечером выбирают себе симпатичный комплектик. С помощью одних моделей можно сделать акцент на груди, другие продемонстрируют во всей красе аппетитную попку. Эротические трусики со вставкой стрейч- сетки на поясе или откровенное боди с открытой грудью. В комбинезоне в крупную сетку черного или алого цвета вы точно разбудите страсть в спящем муже.

Особого внимания заслуживают стрепы, в которых эластичные ленты проходят по зоне декольте,бикини. Стрепы можно надевать как на голое тело, так и на белье. Как уверяют производители, страстное свидание в «полуголом» обмундировании вам обеспечено.