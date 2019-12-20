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Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета

17:16 20.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.сом.
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Оргазму быть!» . Сегодня поговорим о «волшебном» аксессуаре, который добавит жару вашим угасшим отношениям.

Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
С помощью одних моделей можно сделать акцент на груди, другие продемонстрируют во всей красе аппетитную попку
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета

Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цветаТантрический секс: Как познать настоящее единение с партнеромЕщё 12 новостей

На что только женщины не идут для того, чтобы покорить мужчину. Изнуряют себя долгими тренировками в спортзале, отказывают себе в любимой колбасе на ночь, а с утра вместо вожделенного гамбургера съедают овсянку. На воде.

А есть представительницы прекрасного пола, которые идут в магазин и покупают белье, да не простое, а эротическое. Или, заходят на сайт и неспеша вечером выбирают себе симпатичный комплектик. С помощью одних моделей можно сделать акцент на груди, другие продемонстрируют во всей красе аппетитную попку. Эротические трусики со вставкой стрейч- сетки на поясе или откровенное боди с открытой грудью. В комбинезоне в крупную сетку черного или алого цвета вы точно разбудите страсть в спящем муже.

Особого внимания заслуживают стрепы, в которых эластичные ленты проходят по зоне декольте,бикини. Стрепы можно надевать как на голое тело, так и на белье. Как уверяют производители, страстное свидание в «полуголом» обмундировании вам обеспечено.

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