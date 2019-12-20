Ровный тон кожи без косметических средств

Облепиховое масло содержит очень много полезных компонентов, которые воздействуют на множество проблем. Оно снимает воспаление, питает, укрепляет сосуды, снимает отечность и разглаживает морщины.

Облепиховое масло благотворно влияет не только на кожу лица, волосы, но и на ногтевую пластину Натуральные масла и экстракты ухаживают за нашей кожей и волосами ничуть не хуже, чем дорогие косметические средства. Сегодня мы раскроем секреты одного из них.

Облепиховое масло содержит очень много полезных компонентов, которые воздействуют на множество проблем. Оно снимает воспаление, питает, укрепляет сосуды, снимает отечность и разглаживает морщины.

Любое масло для лица и волос нужно правильно использовать и совмещать с другими ингредиентами или косметическими продуктами. Проведем лабораторную работу?

С чем совмещать облепиховое масло

Важный вопрос, который требует особых знаний. Облепиховое масло отлично совмещается с любой косметической глиной. Также оно работает в паре с оливковым, какао, репейным, виноградным касторовым маслом и косметическим отваром ромашки или витамином Е. Помните, что натуральные средства эффективны только при длительном и регулярном использовании.

Простые рецепты косметических средств

Возьмите немного зеленой глины, разбавьте минеральной водой, добавьте пару капель лимонного сока и маленькую ложку облепихового масла. Нанесите на 10-15 минут и смойте прохладной водой. Такая маска избавит от воспалений и поможет сузить поры. Для того, чтобы увлажнить кожу за несколько минут, достаточно взять желток и ложку масла. Взбить до крепкой пены. Держите не больше 7-8 минут!

Не нужно добавлять облепиховое масло в свой привычный уход, ведь это может повлиять на формулу продуктов.

Раскроем еще один секретный рецепт для здоровья ваших волос. Возьмите пару капель репейного, облепихового и касторового масла и нанесите на всю длину, кроме корней. Такой эликсир требует смывания! Всегда проверяйте приготовленную косметическую продукцию на аллергические реакции. Это важно!

Можно ли использовать в чистом виде?

Облепиховое масло в чистом виде содержит большую дозу каротина (улучшает цвет лица, защищает от негативного влияния окружающей среды), что может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому лучше разбавлять его с другими компонентами, но если вы сделали тест-драйв и не обнаружили никаких побочных реакций, можете использовать мини-компрессы. Нанесите пару капель на ватный диск и немного смочите водой. Приложите к определенным участкам или втирайте в ногтевую пластину (способствует укреплению ногтей).

Облепиховое масло благотворно влияет не только на кожу лица, волосы, но и на ногтевую пластину.

Источник: Хочу