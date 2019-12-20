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Общество / Стиль жизни

Тантрический секс: Как познать настоящее единение с партнером

16:55 20.12.2019 Фото: pxhere.com
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Суть тантрического секса заключается в настоящем интимном единении партнеров — это не столько физическое единение, сколько духовное слияние энергий.

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цветаТантрический секс: Как познать настоящее единение с партнеромЕщё 12 новостей
Тантрический секс: Как познать настоящее единение с партнером

Оргазм — не цель тантрического секса, а просто приятное дополнение

Когда речь заходит о тантрическом сексе, свет приглушается и начинают происходить чудеса. Так думает большинство людей, которые никогда не были знакомы с этими практиками. В реальности Тантра — это не волшебство и не просто секс. Это нечто большее.

Тантрический секс является одной из тантрических практик, основное упражнение которой не просто «дышите медленно, глядя партнеру в глаза». Суть тантрического секса заключается в настоящем интимном единении партнеров — это не столько физическое единение, сколько духовное слияние энергий. В процессе полного сексуального соединения Он и Она становятся единым целым.

Когда у человека уходят все стереотипы относительно сексуальности, когда у него, говоря языком йоги, открывается чакра Свадхистана, тогда секс становится автоматически тантрическим. Тебе неважно, что за партнер находится рядом. Тебе просто становится очень кайфово.

Первый шаг к тантрическому сексу — научиться управлять своим телом. Иметь осознанный подход к телу: не есть всякую гадость, не заедать эмоции (помнишь эклеры, поднимающие настроение?). Следующий шаг более серьезный — управление эмоциями. Нужно научиться определять, где и в какой момент появляется та или иная эмоция. Человек, занимающийся Тантрой — это тот, кто каждую негативную эмоцию по отношению к сексу разобрал до косточек. Первоочередные эмоции как ревность и страх потери уходят не то что на второй план, они последние в списке.

Оргазм — не цель тантрического секса, а просто приятное дополнение. Партнеры стремятся не к нему. Цель тантрического секса — духовное единение и близость, в такой момент мужчина и женщина сближаются на всех уровнях, чем и достигается высшее наслаждение.

Восточная философия утверждает, что в «тонком» теле человека 7 центров энергии — чакр. Тантрический секс призван поднять энергию из самого нижнего центра в верхний — наивысший центр наслаждения, он учит управлять потоком энергии внутри себя и внутри партнера.

Тантра помогает познать себя и окружающий мир в целом. Эти практики позволяют четко видеть и чувствовать связь всего в мире. Простой волшебной таблетки не существует. Чтобы увидеть гармонию вокруг, необходимо вначале открыть ее в себе.

Источник: Хочу

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