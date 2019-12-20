Грозят «разобрать по косточкам» за просьбу о помощи маму 6-летнего Игоря Орехова с последней стадией рака

Мама мальчика объявила сбор средств на лечение, обращалась и к жителям Бердска. Одна, как она думала, из близких помощниц оклеветала ее в соцсетях, мол, за собранные деньги купила машину. Некоторые благотворители озверели и стали присылать угрозы.

Игорек Орехов уже перенес две химиотерапии

С нетерпением ждет новогодних утренников больной онкологией 6-летний Игорь Орехов из Черепановского района. Даже стал лучше себя чувствовать. 20 декабря он находился в больнице с дедушкой, а его мама, Татьяна Орехова очень далеко от него — в Санкт-Петербурге.

— Полтора часа назад прилетела в Питер. Завтра у меня консультация в онкологическом центре. И завтра же возвращаюсь домой, — рассказала вечером 20 декабря «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Орехова.

Татьяна собирается просить ленинградских врачей взять на лечение Игорька. С собой она привезла гистологические исследования костного мозга и опухоли, сдаст их на пересмотр. К тому же, ей нужно будет сделать три платных генетических анализа.

Благотворители собрали на лечение Игорька более 1 млн рублей. Нужно еще 3 млн рублей. Сбор средств для спасения жизни сына принес в и без того трагическое существование Татьяны боль, горечь и обиду.

— Я закрыла сбор средств в группе Вконтакте. Приходило очень много угроз, например: «ты больше не появляйся здесь, в Дорогино и Черепаново, тебя по косточкам разберут», — со слезами в голосе произнесла мама больного малыша.

Пришло несколько сообщений, где благотворители просили вернуть Татьяну деньги, которые они ей перечислили. Она вернула назад 41 тыс. рублей. Это случилось после того, как Таня отправилась к депутату в Черепанова — ей пообещали дать деньги на билет до Санкт-Петербурга. Если бы она тогда знала, во что выльется ее поездка на родительской машине. У нее самой машины нет, забрал муж. Люди увидели автомобиль родителей и предположили, что Татьяна купила его на средства со сбора. Стали писать по группам в соцсетях.

— Сработало сарафанное радио и все стали просить деньги обратно. Я такой человек, ну, попросили, забирайте, мне чужие деньги не надо. Теперь я прошу деньги только у организаций. А эти угрозы… У меня трое ребятишек. Я жить хочу, — плакала Татьяна.

Когда приходили угрозы, Татьяна находилась в больнице, и у нее была такая истерика, что врачи ей кололи успокоительное. Люди не понимают чужого горя, пока сами не попадут в подобные ситуации, вздохнула Татьяна.

— К нам несколько раз приезжала девушка из Новосибирска. Я ей полностью доверилась. Она многодетная мама. Я на нее рассчитывала. И я хотела, чтобы она помогала. Она раз меня спросила пароль от сбербанка-онлайн, второй, потом третий. Я ей отказала. Она мне и говорит, чтобы я предоставляла отчеты. Объясняю, что у меня телефон старый — ни фотографий, ни памяти нет, ноутбука тоже нет. Как буду дома, так сразу все сделаю. После этого она начала всем знакомым говорить, что если я не хочу предоставлять отчеты, то точно потратила деньги на машину. И мне стали угрожать. Я всю ночь сидела с чужим телефоном и делала отчеты, — рассказала Татьяна Орехова.

После этой истории родители хотели продать машину, но Татьяна не позволила им это делать. На чем она будет возить больного, ослабленного ребенка? — таким был ее аргумент.

Напомним, отчаявшаяся мать 6-летнего мальчика, которому поставлен диагноз «нейробластома IV степени» просила помочь спасти сына от смерти жителей Бердска. Это возможно сделать, но нужны огромные деньги — более 4 млн рублей. Онкология, уже на последней стадии, выявилась у ребенка совершенно неожиданно. У Игорька заболели ножки. Вначале врачи посчитали, что боли связаны с ростом ребенка. Но они не проходили. Встревоженная мама мальчика настояла на госпитализации сына и его обследовании. И тогда все выяснилось.

Два месяца 29-летняя Татьяна Орехова живет как в аду. Нейробластома IV степени — такой вердикт вынесли доктора для 6-летнего Игорька. Это самая агрессивная и непредсказуемая опухоль. Симптомы дает уже при возникновении метастазов. Почти два месяца с сыном находятся в Краснообской больнице. Игорь уже перенес два блока химиотерапии. Предстоит пройти еще семь. Врачи надеются, что после всех этих процедур опухоль уменьшится — сейчас она неоперабельна.

После операции Игорь с мамой отправятся в Санкт-Петербург для забора клеток костного мозга. Затем вернутся в Краснообск чтобы сделать шесть блоков химиотерапии. И снова нужно будет ехать в Санкт-Петербург для пересадки клеток. Тогда Игорю понадобится дорогостоящая иммунотерапия, без которой вероятность рецидива 100%. Именно для нее требуются огромные деньги.

Первый муж Татьяны, оставив ее с двумя маленькими детьми на руках. Она вышла замуж и родила третьего ребенка. Но второй муж ушел, когда у Игоря случились проблемы со здоровьем, сказав, что это ее ребенок, значит, и ее проблемы.

На двоих детей Татьяна получает пенсию по потере кормильца. Но из-за болезни сына лишилась подработки в 800-1000 рублей в день. Сидела ночами за компьютером и оформляла юридические документы.

После публикации на «Курьер. Среда. Бердск», за несколько дней читатели перечислили на карту мамы больного малыша 37 тыс. рублей.

Если вы готовы помочь малышу, можете перечислять деньги на карту Сбербанка 4274320022224359 (Татьяна Александровна), номер телефона мамы Игоря привязан к карте: 8-913-480-00-21.