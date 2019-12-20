4 способа начать жизнь с чистого листа

Все чаще анализируете свое поведение и жизнь в целом, но не знаете, как сдвинуться с «мертвой» точки и начать двигаться дальше? Какие приемы помогут начать необходимые перемены в жизни, узнаем в статье.

Генеральная уборка, ремонт, покупка новых вещей – это все дарит перемены не только в мире материальных вещей, а и в мире эмоций, представлений, стремлений

В нашей жизни часто бывает, что мы живем не там, где хотели, работаем, где нам не нравится, встречаемся с нелюбимыми, общаемся с теми, кто нам не интересен – живем так, как жить не хотим. В канун нового года люди все чаще задают себе вопросы о качестве своей жизни. Если у вас возникает ощущение, что в вашей жизни все не так как хотелось бы – советуем вам начать ревизию и запустить процесс перемен.

Мой дом – моя крепость

Для человека является чрезвычайно важным место, в котором он живет. Каждый день мы уходим из дома и каждый вечер мы в него возвращаемся. Особенно важным для женщины является преобразование пространства, в котором она живет. Поэтому, старая добрая перестановка мебели дома чревата перестановкой и в других сферах. Генеральная уборка, ремонт, покупка новых вещей – это все дарит перемены не только в мире материальных вещей, а и в мире эмоций, представлений, стремлений.

Работа не волк

Ты понимаешь, что занимаешься чем-то совсем не тем, чем тебе хотелось. Осознавать это – полбеды, гораздо сложнее понять, чем бы ты хотела б заниматься на самом деле. И тут у многих людей возникают сложности. Вспомни, кем ты хотела стать в детстве, чем занимаешься в своих мечтах – попробуй идти по этому пути. Даже если твоя нелюбимая работа приносит тебе хорошие деньги и социальные гарантии, попробуй спланировать время так, чтобы работа твоей мечты стала твоей учебой или хобби. В жизни должна быть отдушина, поэтому ты должна найти время и возможности для этого. Если не догадываешься, чем хотела бы заниматься – сходи на профориентацию.

Герой не моего романа

Иногда бывает так, что мы встречаемся с кем-то только для того, что не быть самой. Это бегство от одиночества чревато ощущением несчастья. Это как всем знакомый пример, когда мы голодны, можно немного потерпеть, но приготовить себе вкусный и полезный перекус, а можно на скорую руку съесть какой-то фаст-фуд. Насыщение приходит, но нет чувства удовлетворения, а потом еще и живот может разболеться. Поэтому подумайте над тем, что у вас жизнь одна и нельзя ее тратить на людей, которых вы не любите и на неперспективные романы. Если не можете разобраться в себе – посетите психолога или обсудите это с людьми, которым вы доверяете.

Спасибо, до свиданья!

В окружении поднакопилось много подруг, которым страшно рассказать хорошую новость, так как позавидуют. Так зачем тебе такое общение? Жизнь человека это постоянная череда встреч и расставаний, так подумай над тем, встречи с кем тебе давно не приносят радости. Может, стоит в новом году меньше общаться с этими людьми.

Источник: Хочу