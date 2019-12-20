Как выбрать правильное одеяло для зимы?

Привычные для нас тканевые одеяла появились в Китае ещё в III веке до н.э.

Внутреннее наполнение одеяла условно можно разделить на две группы: натуральные и синтетические Интересный факт: одеяло – один из самых древних аксессуаров для сна. Первобытные люди использовали шкуры животных для укрывания, а вот привычные для нас тканевые одеяла появились в Китае ещё в III веке до н.э.

Представьте: за окном типичная для межсезонья переменчивая погода с холодным, пронизывающим ветром и влажным ледяным воздухом. А ведь ко всему этому добавляется недостаточное отопление. Что может быть хуже, чем проснуться от холода? Именно поэтому так важно подобрать правильное одеяло, которое подойдёт именно для Ваших условий сна.

Осталось только не потеряться в этом многообразии и не ошибиться с выбором. Специалисты магазина рекомендуют подходить к выбору одеяла в три этапа.

Первый: Выбираем сезонность.

1. Летнее одеяло – это самые лёгкие и тонкие одеяла, предназначенные для прохладных летних ночей.

2. Демисезонное одеяло станет идеальным выбором в весенне-осеннее время, а также подойдёт для хорошо отапливаемых помещений в зимний период.

3. Зимнее одеяло – оптимальный выбор для нашего климата и нашего отопительного сезона . Будет идеальным для осенне-зимнего периода, а также подарит комфорт любителям спать с приоткрытыми окнами зимой.

4. Особо тёплое одеяло – представляет собой ещё более плотный вариант зимнего одеяла. Предназначено исключительно для очень холодного зимнего периода, для людей с повышенными потребностями в тепле.

5. Универсальное одеяло – 4 сезона – это особенный тип одеял, который появился у нас всего несколько лет назад. Его уникальность состоит в том, что по факту это два одеяла соединённых между собой кнопками или молниями. Одна часть одеяла предназначена для летнего периода, а вторая для демисезонного, а вместе они образуют зимний тандем.

Второй: Оцениваем внутренний мир одеяла.

Внутреннее наполнение одеяла условно можно разделить на две группы: натуральные и синтетические.

Среди натуральных наполнителей стоит отметить:

Пух-перо. Самый популярный среди наполнителей, теплый, легкий и воздушный. Эксперты из рекомендуют обратить внимание на прошивку одеял. Существует два популярных типа: стёганное и кассетное. Стёганное одеяло прошито рядами, а кассетное состоит из отдельных наполненных блоков-квадратов.

Интересный факт: украинский пух считается лучшим в мире. Его экспортируют во все уголки мира: Францию, Испанию, США, Англию и многие другие.

Шерстяные наполнители для одеял могут похвастаться своими антибактериальными и лечебно-профилактическими свойствами. При этом всём они очень тёплые и служат много лет. При создании шерстяных одеял используется овечья, верблюжья или шерсть ламы.

Растительный наполнитель в одеялах может быть представлен бамбуковым, хлопковым, льняным или кукурузным волокном. Самым популярным и необычным по свойствам можно назвать бамбуковый наполнитель. Его терморегулирующие свойства и антимикробный эффект, помогут справиться с болезнями и легко перенести как жару, так и холод.

Шёлковые наполнители — уникальные, так как способны создавать оптимальный микроклимат, они легко подстраиваются под температуру тела и служат профилактике ревматизма, сосудистых и кожных заболеваний

Одеяла с искусственным наполнителем сочетают в себе высокое качество и небольшую цену. Самых популярных искусственных наполнителей для одеял – четыре:

Холлафайбер представляет собой пустотелые полиэстеровые волокна, скрученные в пружины, благодаря чему одеяла получаются упругими, быстро восстанавливающими форму. Эта же структура волокон в виде пружинки обеспечивает и циркуляцию воздуха.

Камфорель, более известный как «Заменитель лебяжьего пуха», уникальный наполнитель имеющий вид из спиральных пустотелых волокон, скрученных в шарики. Отличается очень высокой упругостью, лёгкостью и улучшенной циркуляцией воздуха.

Синтепон отличается воздушностью и мягкостью, благодаря чему одеяла из него получаются очень лёгкими. Полиэфирные волокна всё чаще скрепляются между собой иглопробивным способом, образуя слои материала, которые легко укладываются в аккуратные пласты и не поддаются сбиванию или деформации.

Силикон – это синтепон, обработанный силиконом. В результате он получает гораздо больший срок эксплуатации.

После того как выбраны сезонность и наполнитель, необходимо перейти к третьему этапу: сколько же нужно для счастья?

Для начала разберёмся с размерами, размеров одеял в обиходе всего шесть:

• 110х140 см – детское одеяло, предназначается малышам до 5 лет;

• 140х205 см – полуторное одеяло, для одного человека на двуспальной кровати;

• 155х215 см – полуторное увеличенное, для одного человека на односпальной кровати;

• 175х205 см – двойное стандартное, одело для двух человек на двуспальной кровати;

• 200х220 см – двойное евро, увеличенное одеяло для двух человек на двуспальной кровати;

• 220х240 см – двойное одеяло King Size, для увеличенной кровати.

Выяснив размеры одеял, приходим к непростому вопросу: так, сколько же их нужно, если на кровати Вы спите вдвоём?

И так, самое главное, что необходимо помнить, что у всех людей различный теплообмен. В случае, когда теплообмены у людей раз отличаются – оптимальным вариантом будет два индивидуальных одеяла для семейного комплекта постельного белья. Но есть и противоположное мнение психологов, которое говорит, что сон под одним одеялом сближает людей и укрепляет союзы.

Источник: Хочу