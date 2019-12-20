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Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске

17:25 20.12.2019
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17-летние девушки долго выбирали жертву. Но остановились на ровеснице. Убив ее, они скрылись с места преступления.

Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17 летнюю девушку ровесницы в Архангельске
Две несовершеннолетних жительницы города

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двоим 17-летним жительницам областного центра в совершении преступления, предусмотренного пп. «д,ж,и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

Напомним, что 30 июня 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. 29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, пришли на встречу. Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из обвиняемых с целью убийства нанесла потерпевшей удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего пострадавшая упала на землю. Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет. После совершения указанных действий, повлекших наступление смерти несовершеннолетней девушки, обвиняемые скрылись с места преступления.

В отношении несовершеннолетних подследственных судом на основании ходатайства следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Источник: Следком

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