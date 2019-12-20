Повести Вячеслава Ставецкого: куда приводят мечты
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Повести Вячеслава Ставецкого: куда приводят мечты

5:00:4612/20/2019
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Бывает проза, читая которую, с головой погружаешься в мир настолько прекрасный, что из него не хочется возвращаться.

Повести Вячеслава Ставецкого, молодого писателя из Ростова-на-Дону, который, к слову, недавно приезжал на встречу с читателями в Бердск (короткое видео можно посмотреть по ссылке), выходили в журнале «Знамя» в 2015-17 годах. Эти произведения, а также написанный позже роман «Жизнь А. Г.» объединены в серию «Необъявленные хроники Запада».

Как рассказывал сам автор на встрече в Бердске, его персонажи — европейцы: солдат из Румынии, немецкий астронавт, инженер-швейцарец. Время действия — первая половина XX века. И это не случайно.

— Мне всегда был интересен этот период европейской истории. Это время, когда умирала старая система ценностей и на смену ей пришла совершенно новая, та, в которой мы живём сейчас. Романтической культуре был сломан хребет двумя мировыми войнами, и её заменила эпоха потребления, — говорил Ставецкий.

Его герои — настоящие романтики и мечтатели, которым суждено познать и огромное счастье, и безумие, и трагический финал. В повести «Квартира» рядовой союзной Третьему Рейху румынской армии Иосиф Григориану, бывший студент консерватории, учившийся на скрипача, оказывается в пустой квартире с заваленным после бомбёжки выходом. Здесь он пытается убежать от ужасов войны, погружаясь в одиночество, воспоминания, мечты и фантазии. Прикинувшись обычным человеком, живущим обычной жизнью, он надеется переждать военные действия и вернуться домой. Но судьба приготовила ему иной выход.

Эта насквозь экзистенциальная повесть о человеческом существовании в ограниченном мирке открывает целую вселенную внутри одинокой личности. В этом мире находится место прошлому и будущему, слабости и героизму, физиологии и духовности. Читая о переживаниях юного Иосифа, проходишь вместе с ним все эмоциональные ступеньки: от радости и надежды до полного отчаяния и краха. И эти эмоции настолько сильны и чисты, что на глазах выступают слёзы. «Квартиру» смело можно поставить в ряд с лучшими антивоенными произведениями, обязательными для прочтения молодыми ребятами.

Ещё одна повесть «Астронавт» — о Йозефе Кемпке, участнике сверхсекретного проекта Третьего рейха по полету человека в космос. Он страстно мечтает стать первым в мире астронавтом и покорить внеземное пространство, чтобы подарить человечеству возможность колонизировать планеты Солнечной системы. Однако весь текст — это воспевание жизни на Земле, а не в космосе, до боли романтическое, красивое и настоящее.

«Весь мир он понесёт туда в своем сердце, всё, что он когда-либо видел и слышал, и потому Кемпке хотелось как можно больше вобрать в себя впечатлений, чтобы ничто на земле не осталось без пассажирского места в ковчеге его памяти». И потому так тщательно, с такой любовью к деталям, звукам и запахам Ставецкий описывает мир вокруг. Но на фоне всё возрастающего восторга уже начинает звучать трагическая нотка, сначала еле слышная, потом всё усиливающаяся. Финал же повести оказывается и вовсе не таким, каким представлялся на первых страницах.

Повести Вячеслава Ставецкого можно найти в интернете, а его роман «Жизнь А. Г.» — в книжных магазинах.

Источник: svidetel24.info

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