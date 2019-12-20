20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе «Кристалл» жителей Искитима

17:36 20.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Бизнесмен заверил, что производство слишком далеко от города: «Все замеры и контроль уровня выбросов есть на заводе».

Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе Кристалл жителей Искитима
Цементный завод “Кристалл” беспокоит искитимцев

Обеспокоены вредными выбросами от цементного завода рядом с полигоном ТБО жители Искитима. Напомним, что сайт «Весь Искитим» собирал вопросы к мэру Искитима от жителей для итогового декабрьского интервью. Сегодня, 20 декабря, Сергей Завражин ответил на вопросы.

— Контролируется ли работа цементного завода возле мусорного полигона? — спрашивают горожане.

Мэр Искитима уточнил о каком заводе идет речь.

— Это тот который дымит на горе? — переспросил Завражин. — Во первых, это не наша территория. Во вторых, это не мы контролируем. Если есть беспокойство жителей города, то мы эту информацию направляем в департамент природных ресурсов, в росприроднадзор. Полномочий по контролю за выбросами в атмосферу у органов местного самоуправления нет, — отметил Сергей Владимирович.

Сергей Завражин отметил, что ему еще не поступало жалоб по поводу цементного завода у полигона. Но рассказал, что когда жители жаловались на завод в Шипуновском микрорайоне, они работали в этом направлении.

— Тогда работала природоохранная прокуратура, составлялся план мероприятий, работал департамент природных ресурсов. Для того чтобы был проведен мониторинг выбросов по этому заводу (у полигона — прим. авт.) горожанам надо писать главе Искитимского районе Олегу Лагоде, — сказал Сергей Владимирович.

Сайт «Весь Искитим» выяснил, что предприятие по производству цементной продукции носит название ООО ПК «Кристалл». Бердский бизнесмен Виктор Голубев отметил, что действительно в Искитимском районе Тальменского сельского совета есть его земли.

Он сказал, что завод «Кристалл» находится достаточно далеко от Искитима. Кроме того юго-восточный ветер не дует в сторону Заречного микрорайона. Ближе к горожанам находится АО «Искитимцемент», возможно, у жителей возникают вопросы из-за этого.

— Все замеры и контроль уровня выбросов есть на заводе. Тем более, что рядом с нами только полигон, — заверил Виктор Алексеевич.

И подчеркнул, что более детально готов ответить на письменный запрос.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам важно качество воздуха?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе "Кристалл" жителей Искитима
17:36 20-12-2019
Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе
4 способа начать жизнь с чистого листа
17:27 20-12-2019
4 способа начать жизнь с чистого листа
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
17:25 20-12-2019
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
Стильная одежда и обувь известных брендов
17:24 20-12-2019
Стильная одежда и обувь известных брендов
Доставка цветов по России и в других странах мира
17:19 20-12-2019
Доставка цветов по России и в других странах мира
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
17:17 20-12-2019
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
17:17 20-12-2019
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
БердскКак разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
17:16 20-12-2019
Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
Ровный тон кожи без косметических средств
17:02 20-12-2019
Ровный тон кожи без косметических средств
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима 1
17:00 20-12-2019
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима