Доставка цветов по России и в других странах мира

Интернет-магазин компании «Русский букет» предлагает заказать цветы с доставкой в Самаре и других городах Российской Федерации. Есть возможность заказа и в других странах. Компания работает на рынке уже более двадцати лет. Она предлагает широкий ассортимент различных цветов, авторских букетов, цветочных композиций и оригинальных подарков. Букеты создаются профессиональными флористами в соответствии с современными трендами. Компания закупает цветы у известных голландских, эквадорских и российских поставщиков.

Актуальные предложения

Букеты, корзины и подарки на Новый год.

Цветы на День рождения.

Разнообразные букеты (монобукеты, композиции, необычные, недорогие).

Широкий ассортимент роз.

Большой выбор разных видов цветов.

Цветы и подарки на разные события, праздники, поводы.

На сайте магазина можно выбрать букет цветов на любой вкус. Есть предложения в разных ценовых категориях. Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это позволяет сравнивать позиции между собой, например, букеты из роз или ирисов. А также выбирать оптимальное решение по разным критериям, включая стоимость.

В магазине можно приобрести букеты и композиции на 14 февраля, 8 марта, Последний звонок, Хэллоуин, Выпускной, 9 мая и другие праздники. В наличии большой ассортимент подарков. Это надувные шарики, конфеты и торты, открытки и игрушки и многое другое. Цветочные композиции представлены вариантами в коробках, корзинах, шляпных коробках, в виде сердца, подарочных наборов. На Новый год можно приобрести цветы в корзине или новогодние букеты, а также разнообразные подарки.

Услуги в Самаре

Продажа цветочной продукции через интернет-магазин.

Доставка по городу в течение трех часов.

Услуга бесплатного фото получателя в момент доставки.

Оформление цветами и декорациями мероприятий и праздников.

Услуги для корпоративных клиентов.

Индивидуальные заказы любой сложности.

Компания предоставляет гарантии на качество услуг и продукции. Консультации и информацию можно получить у менеджера по телефону.