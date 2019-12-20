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Доставка цветов по России и в других странах мира

17:19 20.12.2019
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Доставка цветов по России и в других странах мира

Интернет-магазин компании «Русский букет» предлагает заказать цветы с доставкой в Самаре и других городах Российской Федерации. Есть возможность заказа и в других странах. Компания работает на рынке уже более двадцати лет. Она предлагает широкий ассортимент различных цветов, авторских букетов, цветочных композиций и оригинальных подарков. Букеты создаются профессиональными флористами в соответствии с современными трендами. Компания закупает цветы у известных голландских, эквадорских и российских поставщиков.

Актуальные предложения

  • Букеты, корзины и подарки на Новый год.
  • Цветы на День рождения.
  • Разнообразные букеты (монобукеты, композиции, необычные, недорогие).
  • Широкий ассортимент роз.
  • Большой выбор разных видов цветов.
  • Цветы и подарки на разные события, праздники, поводы.

На сайте магазина можно выбрать букет цветов на любой вкус. Есть предложения в разных ценовых категориях. Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это позволяет сравнивать позиции между собой, например, букеты из роз или ирисов. А также выбирать оптимальное решение по разным критериям, включая стоимость.

В магазине можно приобрести букеты и композиции на 14 февраля, 8 марта, Последний звонок, Хэллоуин, Выпускной, 9 мая и другие праздники. В наличии большой ассортимент подарков. Это надувные шарики, конфеты и торты, открытки и игрушки и многое другое. Цветочные композиции представлены вариантами в коробках, корзинах, шляпных коробках, в виде сердца, подарочных наборов. На Новый год можно приобрести цветы в корзине или новогодние букеты, а также разнообразные подарки.

Услуги в Самаре

  • Продажа цветочной продукции через интернет-магазин.
  • Доставка по городу в течение трех часов.
  • Услуга бесплатного фото получателя в момент доставки.
  • Оформление цветами и декорациями мероприятий и праздников.
  • Услуги для корпоративных клиентов.
  • Индивидуальные заказы любой сложности.

Компания предоставляет гарантии на качество услуг и продукции. Консультации и информацию можно получить у менеджера по телефону.

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