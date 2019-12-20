20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Стильная одежда и обувь известных брендов

17:24 20.12.2019
0

_

Стильная одежда и обувь известных брендов

Интернет-магазин Artaban https://www.artaban.ru/ предлагает широкий ассортимент продукции. Это мужская и женская одежда и обувь. А также товары для детей. Есть большие размеры, распродажа. Каждый покупатель сможет найти подходящие товары для себя и семьи по выгодной стоимости.

Основные предложения

Для мужчин:

  • брюки, джинсы;
  • куртки, пальто, плащи;
  • майки, футболки, поло;
  • пуловеры, вязаные кофты и многое другое.

Для женщин:

  • блузки, туники, боди, корсажи;
  • купальники, вязаная одежда;
  • спортивная одежда;
  • эротическое нижнее белье и пр.

Также в магазине представлен широкий ассортимент обуви. Есть большой выбор детской одежды и обуви для детей – мальчиков и девочек, малышей. Это продукция известных производителей и брендов. На сайте представлены изделия Adidas, Asics, Catamaran, Icepeak, Mustang, Reebok, Tamaris и пр. В общем, это несколько десятков брендов популярной одежды и обуви.

В магазине есть возможность приобрести мужские и женские сумки и аксессуары. Это сумки для ноутбуков и документов, рюкзаки, чемоданы, шопперы. А также разнообразные аксессуары. Например, головные уборы, ремни и пояса, солнечные очки, кошельки и портмоне.

Ассортимент продукции постоянно пополняется новинками. Товары можно купить по меньшей стоимости по акции или на распродаже магазина. В наличии большой выбор спортивных кроссовок, а также кеды, ботинки, полуботинки, сапоги и другие виды обуви. На сайте можно найти товары в разных ценовых категориях. Каждое наименование https://www.artaban.ru/kardigany-c-2448_607_4018_3214_4838.html имеет детальное описание и фотографии, указана стоимость и характеристики. Это позволяет сравнивать товары между собой, например, различные модели кардиганов. А также быстро выбирать оптимальный вариант для покупки.

Заказать одежду и обувь, аксессуары можно непосредственно в магазине онлайн через корзину. Оформление не занимает много времени. Доставка осуществляется по территории Российской Федерации разными почтовыми службами и транспортными компаниями. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе "Кристалл" жителей Искитима
17:36 20-12-2019
Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе
4 способа начать жизнь с чистого листа
17:27 20-12-2019
4 способа начать жизнь с чистого листа
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
17:25 20-12-2019
Душили ремнем и резали стеклом бутылки 17-летнюю девушку ровесницы в Архангельске
Стильная одежда и обувь известных брендов
17:24 20-12-2019
Стильная одежда и обувь известных брендов
Доставка цветов по России и в других странах мира
17:19 20-12-2019
Доставка цветов по России и в других странах мира
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
17:17 20-12-2019
Как выбрать правильное одеяло для зимы?
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
17:17 20-12-2019
Экология дрянь: Сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха теряет Россия
БердскКак разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
17:16 20-12-2019
Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цвета
Ровный тон кожи без косметических средств
17:02 20-12-2019
Ровный тон кожи без косметических средств
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима 1
17:00 20-12-2019
Заставила погасить долг в 100 тыс. рублей возлюбленного ради поездки в Турцию девушка из Искитима