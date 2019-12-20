Почему партнер не уважает меня? Как изменить его отношение к себе

Хочешь, чтобы партнер уважал тебя – уважай себя. Если ты себя уважаешь, то ты не сможешь быть с человеком, который недостойно относится к тебе.

Зачем вам такие отношения, в которых вас не уважают?

На этот раз мы расшили задать психологу вопрос, который неоднократно слышали от многих женщин «Как научить партнера уважать нас?», но так и не могли найти решение данной ситуации. Отвечает практикующий психолог, кандидат психологических наук – Валерия Цыхоня.

Здравствуйте, а у меня сразу встречный вопрос: а зачем? Такое ощущение, что есть партнер, который не уважает и, следовательно, его надо «научить» этому. Но в таком случае есть другой вопрос, а зачем вам такие отношения, в которых вас не уважают? Но оставим эти риторические вопросы и перейдем к сути.

Есть мужчина и женщина, которые строят отношения. Идеальный вариант, когда они в равной степени независимы и зависимы друг от друга одновременно. Сейчас поясню такой каламбур. Например, мужчина и женщина в достаточной мере заботятся друг о друге, любят друг друга, удовлетворят потребности в интимности (любви, сексе, эмоциональном общении, поддержке), но в тоже время у них есть своя автономная жизнь, наполненная самодостаточностью, например, хобби, дружеское общение, профессия. Если такой баланс сохраняется, то мы можем с большей вероятностью говорить о зрелых отношениях. Но такой баланс возможен, если партнеры в равной степени уважают себя и другого. И выходит золотая формула, не имеющая никакого логического противоречия: хочешь, чтобы партнер уважал тебя – уважай себя. Если ты себя уважаешь, то ты не сможешь быть с человеком, который недостойно относится к тебе.

Источник: Хочу