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Общество / Стиль жизни

Почему партнер не уважает меня? Как изменить его отношение к себе

23:55 20.12.2019 Фото: pxhere.com
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Хочешь, чтобы партнер уважал тебя – уважай себя. Если ты себя уважаешь, то ты не сможешь быть с человеком, который недостойно относится к тебе.

Почему партнер не уважает меня? Как изменить его отношение к себе
Зачем вам такие отношения, в которых вас не уважают?
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Почему партнер не уважает меня? Как изменить его отношение к себе

Почему партнер не уважает меня? Как изменить его отношение к себеЭрос: Как разбудите страсть в спящем муже? Наденьте костюм из сетки алого цветаЕщё 13 новостей

На этот раз мы расшили задать психологу вопрос, который неоднократно слышали от многих женщин «Как научить партнера уважать нас?», но так и не могли найти решение данной ситуации. Отвечает практикующий психолог, кандидат психологических наук – Валерия Цыхоня.

Здравствуйте, а у меня сразу встречный вопрос: а зачем? Такое ощущение, что есть партнер, который не уважает и, следовательно, его надо «научить» этому. Но в таком случае есть другой вопрос, а зачем вам такие отношения, в которых вас не уважают? Но оставим эти риторические вопросы и перейдем к сути.

Есть мужчина и женщина, которые строят отношения. Идеальный вариант, когда они в равной степени независимы и зависимы друг от друга одновременно. Сейчас поясню такой каламбур. Например, мужчина и женщина в достаточной мере заботятся друг о друге, любят друг друга, удовлетворят потребности в интимности (любви, сексе, эмоциональном общении, поддержке), но в тоже время у них есть своя автономная жизнь, наполненная самодостаточностью, например, хобби, дружеское общение, профессия. Если такой баланс сохраняется, то мы можем с большей вероятностью говорить о зрелых отношениях. Но такой баланс возможен, если партнеры в равной степени уважают себя и другого. И выходит золотая формула, не имеющая никакого логического противоречия: хочешь, чтобы партнер уважал тебя – уважай себя. Если ты себя уважаешь, то ты не сможешь быть с человеком, который недостойно относится к тебе.

Источник: Хочу

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