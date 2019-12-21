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Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске

19:00 21.12.2019, Алена Романцова
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В начале декабря регоператор ООО «Экология-Новосибирск» провел аукционы по выбору подрядчиков в регионе. Директор «ЭкоСервис» Жанна Теличко не знает, будет ли она возить мусор в будущем году.

Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Мусорный коллапс назревает в Бердске
Сюжет: Мусорная реформа
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске

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Подрядчик по вывозу мусора в Бердске еще не выбран. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор компании «ЭкоСервис» Жанна Теличко. Напомним, что в Бердске назревает мусорный коллапс: зарастет ли мусором город после 1 января 2020 года пока неизвестно. Регоператор по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» провел аукционы на перевозку мусора по Новосибирской области. Выиграла одна компания — ООО «Айсберг», но как оказалось не во всех лотах. Жанна Теличко отметила, что Бердска в завершенных аукционах нет. Будут ли они работать в будущем году — неизвестно.

— В документах не указана территория Бердска и Советского района Новосибирска. Пока ничего вам ответить не могу,- сказал Жанна Владимировна 19 декабря.

«Курьер. Среда. Бердск» проверил информацию. Действительно на сайте «госзакупки» размещено около 10 аукционов на транспортировку ТКО. В каждом из них указаны разные территории — отдельно районы Новосибирска и города региона. Есть среди них город Искитим и Искитимский район отдельным лотом, где также выбран подрядчик компания «Айзберг», но Бердска нет. Почему вместе со всеми конкурсами не был проведен аукцион по Бердску, пока этот момент остается под вопросом.

Напомним вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров надеется, это будет уже зарекомендовавшая себя компания «ЭкоСервис». В начале декабря закончились торги по выбору перевозчика. Также напомним, что Бердский перевозчик ООО «ЭкоСервис» подал заявку на конкурс. Директор Жанна Теличко брала кредит, чтобы продолжить работу. Она получает деньги от регионального оператора с задержкой на три месяца. Но несмотря на это продолжает работать. Напомним, регоператор задолжал транспортникам 700 млн рублей за вывоз мусора. Генеральный директор компании-перевозчика «Эко-Лайн» в Искитиме Сергей Каракчеев уверен, что старые компании просто выживают с рынка. Он считает, что подрядчикам последний год специально не платили деньги. По их подсчетам, регоператор им должен 33 млн рублей. Для участия в конкурсе каждому перевозчику нужно было обеспечить заявку на 25 млн рублей. 9 декабря «Экология-Новосибирск» опубликовала на своем сайте информацию о том, что ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными.

«Курьер. Среда. Бердск» не смог дозвониться ни в приемную, ни операторам «Экологии-Новосибирск». Сделан официальный запрос регоператору с главным вопросом: когда пройдет аукцион по выбору перевозчика мусора в Бердске? Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Важно кто будет вывозить мусор?

аксакал, 19 декабря 2019 21:05
ЭкоСервис - очень добросовестная компания. Они качественно выполняют свою работу. Как бы сделать, чтобы они остались у нас в Бердске. Кстати, кто знает владельцев этой компании?
Аноним, 19 декабря 2019 21:28
согласен, не заметил никаких проблем с вывозом: все четко и в срок
Смотрящий, 20 декабря 2019 06:48
А не супруг Жанны Владимировны владелец?

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