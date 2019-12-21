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Цена на проезд в электричках подорожает на 5% в Новосибирской области. Но не в Бердске

13:30 21.12.2019, Антон Каликанов Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тарифы вырастут уже с 1 января 2020 года. Увеличатся и детские тарифы на 5-7 рублей.

Цена на проезд в электричках подорожает на 5% в Новосибирской области. Но не в Бердске
Проезд на электричке в первой зоне (до 5 километров) подорожает с 22 до 24 рублей

Цены на проезд в электричках Новосибирской области вырастут с 1 января, приказ о повышении опубликовал Департамент по тарифам правительства НСО.

Проезд на электричке в первой зоне (до 5 километров) подорожает с 22 до 24 рублей. Во второй, третьей, четвертой и пятой зонах (с 6 по 45 километр), а также в Бердске цена билета не изменится.

В шестой зоне (45-55 км), стоимость проезда вырастет с 70 до 73 рублей. В седьмой зоне (56-65 км), куда входят Искитим и Мошково, цена вырастет с 79 до 83 рублей.

В восьмой зоне (66−75 км) проезд подорожает с 83 87 рублей, в девятой (76−85 км) — с 87 до 91, в десятой (86−95 км) — с 93 до 97 рублей.Билет в 12 зоне, куда входит Черепаново, стоимость билета повысится со 100 до 105 рублей.

Для остальных зон тариф вырастет на 5-7 рублей. Отметим, что начиная с седьмой зоны детские тарифы увеличатся на 5-7 рублей.

Таким образом, цены на проезд в электричках с начала 2020 года вырастут на 4,2 — 5%.

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