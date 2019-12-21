Cамые популярные способы угона автомобилей назвала полиция

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров. В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название «длинная рука» или «удочка».
Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом.
Кроме того, зачастую похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.
«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-разыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в столичной полиции.
Самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве, по данным МВД, являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев в столице зарегистрировано 1754 кражи автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1%, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Источник: РИА Новости