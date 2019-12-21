Cамые популярные способы угона автомобилей назвала полиция

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров. Еще о трех читайте в материале.

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров. В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название «длинная рука» или «удочка».

Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом.



Кроме того, похитители часто используют подмену ключа. В частности, они находят в интернете объявление о продаже машины и узнают у владельца, какими противоугонными устройствами она оборудована. Позже, при осмотре авто, злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.Кроме того, зачастую похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-разыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в столичной полиции.

Самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве, по данным МВД, являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев в столице зарегистрировано 1754 кражи автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1%, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Источник: РИА Новости