Шок-брака: Через шесть месяцев ухаживаний по сильной любви женятся зимой влюбленные в Бердске

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу, 20 декабря, спешат в ЗАГС нежные невесты в белых пышных платьях, с элегантными женихами.
Он нежно смотрит на нее. Она, потупив взгляд, держит его за руку. Никита Курц влюбился в Алину с первого взгляда. Провстречавшись шесть месяцев, решили пожениться, потому что очень сильно любят друг друга.
— Алина покорила меня красотой, нежностью, умом. Я понял, что она именно та девушка, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, — признался новоиспеченный супруг.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Эсмира Кравченко, 20 декабря зарегистрировались 15 пар. Одна пара передумала связывать себя узами брака.
— Сегодня «урожайный день». Когда все шли подавать заявление на это число, мы гадали, с чем это связано? Может быть это счастливое число? Или жители Бердска торопятся зарегистрировать свои отношения и встретить Новый год в новом статусе – супругов?, — удивленно рассказывает специалист.
Встречаться 6 месяцев и брачуваться - дичь дичайшая