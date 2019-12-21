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Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе «Кристалл» жителей Искитима

16:36 21.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бизнесмен заверил, что производство слишком далеко от города: «Все замеры и контроль уровня выбросов есть на заводе».

Бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе Кристалл жителей Искитима
Цементный завод “Кристалл” беспокоит искитимцев

Обеспокоены вредными выбросами от цементного завода рядом с полигоном ТБО жители Искитима. Напомним, что сайт «Весь Искитим» собирал вопросы к мэру Искитима от жителей для итогового декабрьского интервью. Сегодня, 20 декабря, Сергей Завражин ответил на вопросы.

— Контролируется ли работа цементного завода возле мусорного полигона? — спрашивают горожане.

Мэр Искитима уточнил о каком заводе идет речь.

— Это тот который дымит на горе? — переспросил Завражин. — Во первых, это не наша территория. Во вторых, это не мы контролируем. Если есть беспокойство жителей города, то мы эту информацию направляем в департамент природных ресурсов, в росприроднадзор. Полномочий по контролю за выбросами в атмосферу у органов местного самоуправления нет, — отметил Сергей Владимирович.

Сергей Завражин отметил, что ему еще не поступало жалоб по поводу цементного завода у полигона. Но рассказал, что когда жители жаловались на завод в Шипуновском микрорайоне, они работали в этом направлении.

— Тогда работала природоохранная прокуратура, составлялся план мероприятий, работал департамент природных ресурсов. Для того чтобы был проведен мониторинг выбросов по этому заводу (у полигона — прим. авт.) горожанам надо писать главе Искитимского районе Олегу Лагоде, — сказал Сергей Владимирович.

Сайт «Весь Искитим» выяснил, что предприятие по производству цементной продукции носит название ООО ПК «Кристалл». Бердский бизнесмен Виктор Голубев отметил, что действительно в Искитимском районе Тальменского сельского совета есть его земли.

Он сказал, что завод «Кристалл» находится достаточно далеко от Искитима. Кроме того юго-восточный ветер не дует в сторону Заречного микрорайона. Ближе к горожанам находится АО «Искитимцемент», возможно, у жителей возникают вопросы из-за этого.

— Все замеры и контроль уровня выбросов есть на заводе. Тем более, что рядом с нами только полигон, — заверил Виктор Алексеевич.

И подчеркнул, что более детально готов ответить на письменный запрос.

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От редакции

Вам важно качество воздуха?

Аноним, 21 декабря 2019 05:07
Очередня отписка. Искитим задыхается от деятельности именно этого завода.
Елена, 21 декабря 2019 13:39
Как же это вы задыхаетесь от этого завода???? От Искитим Цемента не задыхаетесь??? Там дымят три или четыре трубы почти в центре города. А тут прям задахнулись бедняги.
Аноним, 21 декабря 2019 07:01
НВР:
Да

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