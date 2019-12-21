Авиакрушение Ту-154: уголовное дело о летящем в Сирию из Сочи самолете закрыл СК

Авиакатастрофа произошла 26 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Ту-154

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.

Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну.

Комментарием СК РИА Новости пока не располагает.



Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности. Как отметил Трунов, следователи проверяли версию о вине пилота.Кроме того, защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб, а также пыталась увеличить сумму компенсаций родственникам до двух миллиардов рублей.

Крушение Ту-154

Утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Министерства обороны, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.

Погибли все находившиеся на борту 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

В числе жертв трагедии — 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, восемь военных и двое госслужащих.

Как заявил в конце декабря 2016 года член госкомиссии, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения, затем их количество уменьшилось вдвое.

ФСБ сообщало, что основные версии катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Источник: РИА Новости