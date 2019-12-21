Стояли в проходе: При аншлаге прошла премьера фильма «БЭМЗ — время на экране» в Бердске

Около 700 человек впервые посмотрели фильм. В картине использована найденная в архивах накануне 60-летия БЭМЗа кинохроника с 1964 года. Для многих горожан БЭМЗ — важная часть жизни и второй дом.

Фильм «БЭМЗ- время на экране»впервые показали в Бердске

20 декабря большой зал дворца культуры «Родина» был полон. 662 места не могли вместить всех желающих посмотреть документально-хронологического фильма «БЭМЗ — время на экране», посвященный 60-летию Бердского электромеханического завода. Некоторые смотрели фильм, стоя в проходах.

В зале — работающие ныне и те, кто в разные годы трудился на заводе. В фильме, созданным видеокомпанией «Студия 21», использована найденная в архивах кинохроника с 1964 года. На экране отображена история БЭМЗа — от строительства здания, его развития и показано настоящее завода. Фильм рассказывает о заводчанах, которые увлеченно трудились, занимались самодеятельностью, воспитывали детей. В 2019 году БЭМЗу исполнилось 60 лет. Десятки мероприятий прошло в честь юбилея, где главные виновники торжества — люди. Примерно около 34 тысяч бердчан прошло через проходную завода.

Почему работникам завода было запрещено носить бороду и усы и кто из космонавтов приезжал на «БЭМЗ» — читайте в ближайшее время.