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Стояли в проходе: При аншлаге прошла премьера фильма «БЭМЗ — время на экране» в Бердске

11:03 21.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Около 700 человек впервые посмотрели фильм. В картине использована найденная в архивах накануне 60-летия БЭМЗа кинохроника с 1964 года. Для многих горожан БЭМЗ — важная часть жизни и второй дом.

Стояли в проходе: При аншлаге прошла премьера фильма «БЭМЗ — время на экране» в Бердске
Фильм «БЭМЗ- время на экране»впервые показали в Бердске

20 декабря большой зал дворца культуры «Родина» был полон. 662 места не могли вместить всех желающих посмотреть документально-хронологического фильма «БЭМЗ — время на экране», посвященный 60-летию Бердского электромеханического завода. Некоторые смотрели фильм, стоя в проходах.
В зале — работающие ныне и те, кто в разные годы трудился на заводе. В фильме, созданным видеокомпанией «Студия 21», использована найденная в архивах кинохроника с 1964 года. На экране отображена история БЭМЗа — от строительства здания, его развития и показано настоящее завода. Фильм рассказывает о заводчанах, которые увлеченно трудились, занимались самодеятельностью, воспитывали детей. В 2019 году БЭМЗу исполнилось 60 лет. Десятки мероприятий прошло в честь юбилея, где главные виновники торжества — люди. Примерно около 34 тысяч бердчан прошло через проходную завода.
Почему работникам завода было запрещено носить бороду и усы и кто из космонавтов приезжал на «БЭМЗ» — читайте в ближайшее время.

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От редакции

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Местный, 21 декабря 2019 12:10
Фильм хороший. А вот на БЭМЗе после праздников грядет серьезное сокращение штатов.

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