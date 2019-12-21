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Замуж за ковер: англичанка сыграла шикарную свадьбу с плюшевым возлюбленным

00:31 21.12.2019 Фото: Скриншот https://www.instagram.com/?hl=ru
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В организации свадьбы девушке помог магазин, в котором Бекки покупала ковёр. По словам сотрудников, они не смогли остаться в стороне и очень рады, что девушка нашла своё счастье именно в их стенах.

Замуж за ковер: англичанка сыграла шикарную свадьбу с плюшевым возлюбленным
Счастливые молодожены: Бекки Кокс и ковер

Жительница Англии вышла замуж и сыграла шикарную свадьбу, куда позвала всех друзей, однако всё внимание на церемонии украл её возлюбленный. Супруг на протяжении всего торжества не сказал ни слова, да и вообще не подавал никаких признаков жизни. Впрочем, это было ожидаемо, ведь муж девушки вовсе не человек.

Бекки Кокс из Манчестера, Англия, сыграла свадьбу со своим возлюбленным, и это бракосочетание гости запомнят надолго. Действительно, девушка подошла к организации торжества со всей ответственностью и хотела, чтобы самый важный день в её жизни прошёл по идеальному сценарию. Задуманный план британка реализовала в полной мере, однако внимание друзей и родственников привлекли не платье невесты или оформление банкета, а её супруг. Потому что дама вышла замуж не за красавца-мужчину и даже не за человека.

Дело в том, что Бекки — объектофил. Её привлекают не люди, а неодушевлённые объекты, к которым она испытывает сексуальное или романтическое влечение, поэтому она влюбилась в ковёр и назвала его Мэт. Девушка купила своего мужа в магазине около года назад, так как просто не смогла пройти мимо него. После того как дама принесла вещь в дом, все её мысли были только об одном.

Кокс каждый день заботилась о своём ковре, убирала и чистила его несколько раз в день, чтобы он выглядел самым лучшим образом. Бекки понимала, что её влечение к Мэту только усиливалось, поэтому сделала ему предложение руки и сердца. А ещё, как говорит дама, каждый вечер она делится с ковром своими мыслям и переживаниями.

Кстати, в организации свадьбы девушке помог магазин, в котором Бекки покупала ковёр. По словам сотрудников, они не смогли остаться в стороне и очень рады, что Кокс нашла своё счастье именно в их стенах.

Замуж за ковер: англичанка сыграла шикарную свадьбу с плюшевым возлюбленным

Сотрудники магазина, в котором продавался ковер, так же участвовали в проведении и организации свадьбы

Конечно, свадьба Бекки и Мэта вызывает удивление у многих людей, однако девушка не единственная, чей брак кажется странным. Женщина из Германии уже пять лет замужем за огромным красавцем- макетом самолета.

Источник: Medialeaks

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