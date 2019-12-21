Секрет своего долголетия раскрыл ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник

Тот факт, что Эндрю стукнуло 102 года, кажется, совсем его не волнует. Пожилой мужчина принимает свой возраст, а вот окружающим это даётся сложнее.

Эндрю с любимым пивом, которое пьет уже на протяжении 16 лет

Мужчина из США прожил 102 года, и его долголетию можно только завидовать, но старик уверен: повторить его опыт может каждый. Главное — следовать одному простому правилу, и этот секрет понравится каждому, кроме тех, кто терпеть не может алкоголь.

Ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник 1 декабря 2019 года отметил свой 102-й день рождения. Можно подумать, что мужчина практикует медитацию или всю жизнь занимается спортом, придерживается правильного питания и сидит на витаминах, но это всё очень далеко от правды. Секрет своего долголетия пожилой мужчина видит совсем в другом.

Старик считает, что спонсором продолжительности его жизни стала ежедневная доза пива Coors Light, которую он каждый день, как по расписанию, пьёт после четырёх часов вечера в течение 16 лет. Методы дедули могут показаться неправдоподобными, но даже его родственники уже стали верить в необычную теорию.

Всё, что я знаю, так это то, что его версия работает, — признался сын пенсионера Боб.

Близкие ветерана отмечают, что о нём знают не только родственники и приятели, но и совершенно посторонние люди.

К нему подходят люди, когда он идёт по городу, пожимают ему руку и спрашивают, правда ли, что он так долго живёт благодаря пиву. И он всегда говорит, что это так.

Хотя пенсионер пьёт Coors Light больше десяти лет, он был его фанатом задолго до начала ритуала.

В 1996 году он начал пить обычное пиво, а потом переключился на лагер. Он говорит, что оно намного вкуснее.

Тот факт, что Эндрю стукнуло 102 года, кажется, совсем его не волнует. Пожилой мужчина принимает свой возраст (с баночкой пива), а вот окружающим это даётся сложнее.

Когда люди спрашивают меня о моём отце, и я говорю им, что ему 102 года, они просто не верят. Он выглядит так, будто ему 70, не больше, — рассказал Боб.

Возраст — это не главное, когда есть желание сделать жизнь полноценной. Старики не только отдыхают с бутылочкой пивка, но даже находят свою любовь.

Источник: Medialeaks