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Новый кроссовер от Kia получил имя Sonet

08:36 21.12.2019 Фото: pxhere.com
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Линейку двигателей модели Kia Sonet составят, предположительно, 4-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый мотор, а также 1,0-литровый двигатель T-GDI мощностью 120 л.с., 1,6-литровый «атмосферник» и турбодизель на 90 л.с.

Новый кроссовер от Kia получил имя Sonet
Rроссовер Kia Sonet в кузове длиной до 4 м реализован на общей с моделью Hyundai Venue платформе

В феврале 2020 года на автомобильной выставке в Нью-Дели компания Kia впервые покажет свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. Об этом стало известно от индийского издания Indian Autoblog.

Источник также выяснил, что Kia подала заявку на регистрацию нового имени Sonet. Обычно, если компания выбирает имя на «S», то речь идет о модели, предназначенной для продажи на нескольких рынках.

Инсайдеры заявляют, что кроссовер Kia Sonet в кузове длиной до 4 м реализован на общей с моделью Hyundai Venue платформе и «заимствует» у последней некоторые узлы и силовые агрегаты. Линейку двигателей модели Kia Sonet составят, предположительно, 4-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый мотор, а также 1,0-литровый двигатель T-GDI мощностью 120 л.с., 1,6-литровый «атмосферник» и турбодизель на 90 л.с. В зависимости от типа мотора на кроссовере будут использоваться 5- и 6-скоростные МКПП или 7-ступенчатая коробка DCT.

Кроссовер Kia Sonet получит светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, люк с электроприводом, а также мульти-медийную систему с 8-дюймовым экраном, сидения с подогревом и другое оборудование.

Свою новую модель Kia запустит в производство на заводе в Индии, а продавать новинку будет не только на индийском рынке, но и в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокенского региона.

Источник: РГ

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