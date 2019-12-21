2020 — год Прядущего Мизгиря по славянскому календарю: Каким он будет и в каких сферах лучше добиваться успеха

В будущем году для достижения успеха нам понадобится умения подстраиваться под обстоятельства и, если потребуется, менять в срочном порядке избранный ранее курс.Речь идёт не о хитрости или лжи, а именно таланте приспосабливаться к любым условиям.

Для творческих личностей год Прядущего Мизгиря станет замечательным шансом заниматься тем, что приносит удовольствие

Итак, вот-вот наступит 2020 год, и многих интересует вопрос — кто будет покровительствовать будущим 12 месяцам по славянскому календарю? В последние годы люди начали массово пользоваться Восточным календарём, и всем известно, что вскоре, исходя из Китайского гороскопа, наступает год Белой Металлической Крысы.

Но если обратиться к нашим, славянским корням и изучить календарь, который составили наши предки? На самом деле, славянская культура и верования очень богаты: у нас есть свой эпос, культура, вековые традиции, поверья, приметы и, конечно же, календарь.

Год какого животного будет в 2020 по славянскому календарю

Каждому году из 16-летнего цикла славянского календаря покровительствует определённое животное, но всё не так просто, поскольку в права символ будущего года вступает вовсе не с января. Наши предки отмечали новолетие, и происходило это в марте — в период с 20 по 22 число.

2020 году по славянскому календарю — год Прядущего Мизгиря. Славянских календарей на самом деле несколько, и именно потому исследователь не прекращаются споры об их «правильности», но мы остановимся на том, который называется тотемный годослов.

У славян было также отдельное исчисление лет: во всём мире наступает 2020 год нашей эры, но, если бы мы придерживались старых традиций, то отмечали бы 7528 год. Но не будем пока разбираться с вопросом, куда пропали пять с половиной тысяч лет — лучше перейдём к главному: кто такой Прядущий Мизгирь и какая характеристика будущего года?

Мизгирь — это паук, но не совсем тот паук, которого многие боятся до панического ужаса. Будущий год, точнее — «лето», ознаменовал волю, упорство и трудолюбие — именно такие качества проявятся в той или иной мере во всех людях, но особенно у тех, кто родился в год Мизгиря.

Характеристика 2020 года — Прядущий Мизгирь

Мизгирь будет с удовольствием покровительствовать тем, кто приложит усилия для исполнения задуманного. Это может любая цель, которую человек пожелает достичь — от самой «приземлённой» и обыденной, до самой, казалось бы, невероятной.

Паук плетёт свою паутину — изо дня в день, методично и упорно: это действие символизирует не только трудолюбие, но и умение налаживать связи с людьми и окружающим миром в целом. В будущем году для достижения успеха нам понадобится умения подстраиваться под обстоятельства и, если потребуется, менять в срочном порядке избранный ранее курс.

Речь идёт не о хитрости или лжи, а именно таланте приспосабливаться к любым условиям. Конечно же, без интриг не обойтись — 2020 год будет ними полниться, но при этом главное правило каждого, кто желает быть облюбованным покровителем — всегда оставаться честным с собой и окружающими.

Каким будет 2020 год Прядущего Мизгиря

Больших успехов в 2020 году можно будет достичь в финансовой сфере, но только при условии того, что вы не будете тратить деньги «просто так», необдуманно. Покровитель предоставит людям немало шансов не только заработать — получить регулярный доход от собственного дела, главное — вовремя воспользоваться возможностью и проявить упорство в достижении цели.

Многие одинокие люди смогут отыскать в год Прядущего Мизгиря своего спутника жизни и «свить» семейное гнёздышко. Год обещает стать богатым на «сюрпризы», потому грозит превратиться в череду воссоединения любящих сердец. Однако повезёт познать счастье в любви только тем, кто готов не только «брать», но и «отдавать», проявив максимум понимая и умение отыскивать компромиссы.

Для творческих личностей год Прядущего Мизгиря станет замечательным шансом заниматься тем, что приносит удовольствие и получать замечательный результат. Именно сейчас нельзя будет терять ни минуты, которую вы можете посвятить своим произведениям искусства — будь то стих, проза, песня или картина.

2020 год, по прогнозам астрологов, должен способствовать урегулированию многочисленных конфликтов: личностных, политических и военных. Мировые лидеры изо всех сил будет стараться прийти к общему знаменателю и Прядущий Мизгирь приложит все усилия для того, чтобы это у них получилось.

Источник: TheRussianTimes