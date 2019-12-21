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Красота / Общество

Модное пальто сезона 2020: какую модель выбрать, выгодные принты

00:46 21.12.2019 Фото: pxhere.com
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В предстоящем сезоне объемная и длинная верхняя одежда теряет свою популярность, а на смену приходят укороченные модели. Такой вариант пальто способен выручить  в любой ситуации.

Модное пальто сезона 2020: какую модель выбрать, выгодные принты

Самой главной задачей модного и стильного пальто является многозадачность

Модные тенденции пальто сезона 2020 года. Самой главной задачей модного и стильного пальто является многозадачность. Очень важно, чтобы в пальто было комфортно, тепло и практично.

Укророченная модель. В предстоящем сезоне объемная и длинная верхняя одежда теряет свою популярность, а на смену приходят укороченные модели. Такой вариант пальто способен выручить  в любой ситуации.

Длина макси. Такая модель способна придать женственности и утонченности. В холодную погоду способно прекрасно защитить от морозов и ветров. Сочетать можно такое пальто с разнообразными вещами.

Стеганое пальто. Такая модель является универсальной и подходит женщинам любого возраста. Большим преимуществом таких моделей является легкость, практичность и сохранение тепла.

Принты для пальто сезона 2020 года

Очень важно подобрать пальто такой расцветки, которая будет нравиться, модной и выглядеть стильно. Уже известно, какие принты будут на пике популярности в 2020 году.

Анималистичный принт. Такая расцветка продолжает быть актуальной, стильной и модной. Дизайнеры слегка обновили этот принт и теперь она узнаваема и незабываема.

Клетка. Данный принт идеально смотрится в сочетании со стилем кэжуал. Пальто с таким принтом позволит выглядеть строго и стильно.

Надписи и логотипы. Этот вариант является совершенно новым, и смотрится необычно, так как все привыкли, что у верхней одежды консервативная расцветка. Благодаря такому каждая женщина будет обращать на взоры окружающих.

Абстракция. Такие узоры можно считать классическими, так как они никогда не выходят из моды. Если женщина любит выразительные узоры, то этот вариант идеальный для нее.

Источник: TheRussianTimes

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