Как защитить ребенка от аллергии на еду?

Вводить прикорм (особенно белок) малышам, склонным к аллергии, надо позже, чем остальным детям

С каждым годом растёт число детей, которые реагируют на обычные продукты почти как на яд. Они чешутся при взгляде на клубнику, по­крываются сыпью от дольки апельсина или шоколада, задыхаются от кусочка рыбы или арахиса. А иногда даже погибают. Как их защитить?

Наши эксперты:

– врач-педиатр, аллерголог, диетолог, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «НИИ питания», доктор медицинских наук, врач выс­шей категории, профессор Вера Ревякина;

– профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заместитель главного диетолога Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

Обычно именно пищевая непереносимость бывает первым проявлением аллергии. И хотя она может развиться в любом возрасте, чаще возникает у детей. Сегодня пищевой аллергией в мире страдают 45% взрослых людей, а более 20% детей с ней уже рождаются. С годами проявления аллергии на еду у многих снижаются, но бывает и наоборот. Как правило, чувствительность к продуктам животного происхождения к 5 годам падает, а к растительным аллергенам со временем, наоборот, растёт.

Невыносимая еда

Истинная аллергия возникает только на белок, в её основе – повышение в крови уровня иммуноглобулина Е. Ложную аллергию вызывает избыточное потребление еды, способствующей выделению гистамина (шоколад, клубника, томаты), а также продуктов, содержащих гистамин и тирамин (ферментированные сыры, пищевые добавки, усилители вкуса, консервы).

Однако тяжесть аллергии не связана с тем, истинная она или ложная. Если конкретный продукт вызвал негативную реакцию (со стороны кожи, ЖКТ или органов дыхания), надо его полностью исключать из рациона. А при угрозе анафилактического шока (отёка Квинке) – срочно вызывать скорую. Только неотложное введение гормональных препаратов в этой ситуации может спасти больному жизнь. Также известны и разные виды пищевой непереносимости, которые часто путают с аллергией. Такие состояния могут возникать при недостатке ферментов – например, лактозная недостаточность (непереносимость коровьего молока). Бывает даже психогенная пищевая непереносимость, которая может развиваться в результате стресса. И в этом случае проблемный продукт тоже следует исключить из рациона.

Ещё до рождения

Как показали исследования, маркер аллергии (иммуноглобулин Е в крови) у деток, чьи мамы и папы являются аллергиками, часто повышен ещё до рождения (с 11‑й недели беременности). У таких малышей шанс унаследовать родительское заболевание составляет 70–80%. Причём если аллергия есть только у одного родителя, риск снижается всего на 10%. Но даже если никто в семье об аллергии даже не слышал, всё равно нельзя быть уверенными, что она обойдёт новорождённого стороной. Правда, в этом случае опасность суще­ственно ниже – всего 10–15%.

Профилактикой аллергии надо заниматься ещё на этапе планирования беременности. Будущие родители должны вести здоровый образ жизни, не курить (курение сильно повышает уровень иммуноглобулина Е). Во время беременности и грудного вскарм­ливания женщине очень важно правильно питаться. Ни в коем случае нельзя сидеть на полуголодной диете. Наоборот, это как раз и может спровоцировать аллергию у ребёнка, едва он столкнётся с незнакомым продуктом. Надо стараться есть всё, но понемножку (кроме тех продуктов, на которые у самой мамы есть аллергия). Таким образом плод вырабатывает устойчивость к аллергенам. Но важно знать меру, ведь если злоупотреблять каким-нибудь продуктом, аллергия у малыша может развиться уже в первые месяцы жизни. Особенно осторожно нужно быть с высокоаллергенной пищей (принимать её следует буквально в гомеопатических дозах, и то не всем).

Можно, но осторожно

Развитию аллергии у малышей способствует их раннее отлучение от груди и преждевременное введение прикорма (до 4 месяцев), а также купание в травяных отварах, вообще использование фитотерапии.

Если ребёнок не находится в группе риска по аллергии, давать ему новые виды пищи нужно так рано, как это возможно (есть специальные нормы, о которых знают все педиатры). Но предлагать малышу незнакомые продукты питания следует лишь поне­многу. И при этом надо внимательно наблюдать, как он среагирует на ту или иную пищу. Однако многие родители по старинке побаиваются вводить в дет­ский рацион опасные в плане аллергии продукты. И не дают их отпрыскам лет до трёх, а то и пяти. А потом удивляются, почему это ребёнок не ест творог или воротит нос от рыбы. Такие ограничения бессмысленны, с их помощью избежать пищевой аллергии не получится – исключать те или иные продукты нужно только после того, как организм ребёнка неадекватно на них среагирует, а не заранее. Так что не стоит бежать впереди паровоза.

Простое и натуральное

Однако если ребёнок предрасположен к аллергии, надо быть очень осторожными. Например, «искусственникам» следует давать не простые, а гипоаллергенные низкогидролизованные или полностью гидролизованные смеси, которые лучше усваиваются. А вводить прикорм (особенно белок) малышам, склонным к аллергии, надо позже, чем остальным детям. Да и в старшем возрасте их питание должно быть особым. При пищевой аллергии также важно:

не перекармливать ребёнка (кормить дробно, 4–5 раз в день, понемногу, лучше чуть ниже нормы);

не перегружать белковой и жирной пищей (соблюдая возрастные нормы потребления белка и ограничивая количество жирного мяса, птицы, молочных продуктов);

подвергать пищу термообработке. Варка – лучший способ снизить аллергенность продукта. Например, мясные и рыбные бульоны надо готовить на третьей воде, яйцам всмятку предпочесть сваренные вкрутую;

избегать жареной пищи, в которой содержатся продукты позднего гликирования, повышающие риск аллергии;

давать больше клетчатки (пищевых волокон), способствующих выведению токсинов и аллергенов;

обогащать рацион «живыми» кисломолочными продуктами (биойогуртом, биокефиром), которые снижают аллергическую нагрузку на организм;

сократить соль и сахар (хотя сами по себе ни соль, ни сахар не вызывают аллергии, они могут усиливать аллергические реакции других продуктов).

Варка – это самый лучший способ снизить аллергенность любого продукта. А вот жареной пищи аллергикам лучше избегать.

Источник: АиФ