Как защитить ребенка от аллергии на еду?

С каждым годом растёт число детей, которые реагируют на обычные продукты почти как на яд. Они чешутся при взгляде на клубнику, покрываются сыпью от дольки апельсина или шоколада, задыхаются от кусочка рыбы или арахиса. А иногда даже погибают. Как их защитить?
Наши эксперты:
– врач-педиатр, аллерголог, диетолог, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «НИИ питания», доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор Вера Ревякина;
– профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заместитель главного диетолога Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.
Обычно именно пищевая непереносимость бывает первым проявлением аллергии. И хотя она может развиться в любом возрасте, чаще возникает у детей. Сегодня пищевой аллергией в мире страдают 45% взрослых людей, а более 20% детей с ней уже рождаются. С годами проявления аллергии на еду у многих снижаются, но бывает и наоборот. Как правило, чувствительность к продуктам животного происхождения к 5 годам падает, а к растительным аллергенам со временем, наоборот, растёт.
Невыносимая еда
Истинная аллергия возникает только на белок, в её основе – повышение в крови уровня иммуноглобулина Е. Ложную аллергию вызывает избыточное потребление еды, способствующей выделению гистамина (шоколад, клубника, томаты), а также продуктов, содержащих гистамин и тирамин (ферментированные сыры, пищевые добавки, усилители вкуса, консервы).
Однако тяжесть аллергии не связана с тем, истинная она или ложная. Если конкретный продукт вызвал негативную реакцию (со стороны кожи, ЖКТ или органов дыхания), надо его полностью исключать из рациона. А при угрозе анафилактического шока (отёка Квинке) – срочно вызывать скорую. Только неотложное введение гормональных препаратов в этой ситуации может спасти больному жизнь. Также известны и разные виды пищевой непереносимости, которые часто путают с аллергией. Такие состояния могут возникать при недостатке ферментов – например, лактозная недостаточность (непереносимость коровьего молока). Бывает даже психогенная пищевая непереносимость, которая может развиваться в результате стресса. И в этом случае проблемный продукт тоже следует исключить из рациона.
Ещё до рождения
Как показали исследования, маркер аллергии (иммуноглобулин Е в крови) у деток, чьи мамы и папы являются аллергиками, часто повышен ещё до рождения (с 11‑й недели беременности). У таких малышей шанс унаследовать родительское заболевание составляет 70–80%. Причём если аллергия есть только у одного родителя, риск снижается всего на 10%. Но даже если никто в семье об аллергии даже не слышал, всё равно нельзя быть уверенными, что она обойдёт новорождённого стороной. Правда, в этом случае опасность существенно ниже – всего 10–15%.
Профилактикой аллергии надо заниматься ещё на этапе планирования беременности. Будущие родители должны вести здоровый образ жизни, не курить (курение сильно повышает уровень иммуноглобулина Е). Во время беременности и грудного вскармливания женщине очень важно правильно питаться. Ни в коем случае нельзя сидеть на полуголодной диете. Наоборот, это как раз и может спровоцировать аллергию у ребёнка, едва он столкнётся с незнакомым продуктом. Надо стараться есть всё, но понемножку (кроме тех продуктов, на которые у самой мамы есть аллергия). Таким образом плод вырабатывает устойчивость к аллергенам. Но важно знать меру, ведь если злоупотреблять каким-нибудь продуктом, аллергия у малыша может развиться уже в первые месяцы жизни. Особенно осторожно нужно быть с высокоаллергенной пищей (принимать её следует буквально в гомеопатических дозах, и то не всем).
Можно, но осторожно
Развитию аллергии у малышей способствует их раннее отлучение от груди и преждевременное введение прикорма (до 4 месяцев), а также купание в травяных отварах, вообще использование фитотерапии.
Если ребёнок не находится в группе риска по аллергии, давать ему новые виды пищи нужно так рано, как это возможно (есть специальные нормы, о которых знают все педиатры). Но предлагать малышу незнакомые продукты питания следует лишь понемногу. И при этом надо внимательно наблюдать, как он среагирует на ту или иную пищу. Однако многие родители по старинке побаиваются вводить в детский рацион опасные в плане аллергии продукты. И не дают их отпрыскам лет до трёх, а то и пяти. А потом удивляются, почему это ребёнок не ест творог или воротит нос от рыбы. Такие ограничения бессмысленны, с их помощью избежать пищевой аллергии не получится – исключать те или иные продукты нужно только после того, как организм ребёнка неадекватно на них среагирует, а не заранее. Так что не стоит бежать впереди паровоза.
Простое и натуральное
Однако если ребёнок предрасположен к аллергии, надо быть очень осторожными. Например, «искусственникам» следует давать не простые, а гипоаллергенные низкогидролизованные или полностью гидролизованные смеси, которые лучше усваиваются. А вводить прикорм (особенно белок) малышам, склонным к аллергии, надо позже, чем остальным детям. Да и в старшем возрасте их питание должно быть особым. При пищевой аллергии также важно:
- не перекармливать ребёнка (кормить дробно, 4–5 раз в день, понемногу, лучше чуть ниже нормы);
- не перегружать белковой и жирной пищей (соблюдая возрастные нормы потребления белка и ограничивая количество жирного мяса, птицы, молочных продуктов);
- подвергать пищу термообработке. Варка – лучший способ снизить аллергенность продукта. Например, мясные и рыбные бульоны надо готовить на третьей воде, яйцам всмятку предпочесть сваренные вкрутую;
- избегать жареной пищи, в которой содержатся продукты позднего гликирования, повышающие риск аллергии;
- давать больше клетчатки (пищевых волокон), способствующих выведению токсинов и аллергенов;
- обогащать рацион «живыми» кисломолочными продуктами (биойогуртом, биокефиром), которые снижают аллергическую нагрузку на организм;
- сократить соль и сахар (хотя сами по себе ни соль, ни сахар не вызывают аллергии, они могут усиливать аллергические реакции других продуктов).
Варка – это самый лучший способ снизить аллергенность любого продукта. А вот жареной пищи аллергикам лучше избегать.
Источник: АиФ