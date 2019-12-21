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Здоровье / Общество

21 половой акт в месяц защитит мужчину от рака простаты

11:17 21.12.2019 Фото: pxhere.com
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Единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно.

21 половой акт в месяц защитит мужчину от рака простаты
Секс помогает избежать рака простаты
Сюжет: Онкология
21 половой акт в месяц защитит мужчину от рака простаты

21 половой акт в месяц защитит мужчину от рака простатыГрозят «разобрать по косточкам» за просьбу о помощи маму 6-летнего Игоря Орехова с последней стадией ракаЕщё 156 новостей

Рак простаты — самый распространенный «мужской рак». Если он выявляется на поздних стадиях, то велика вероятность смертельного исхода. Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга рассказал, что каждый мужчина должен сделать, чтобы снизить вероятность рака простаты.

«На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно,  выживаемость пациентов снижается. Российская статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии. То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше», — рассказал Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы в интервью «Доктор Питер».

Онколог посоветовал всем мужчинам, которые достигли 40 лет показаться врачу, чтобы убедиться в отсутствии рисков или выявить заболевание на ранней стадии. В 50 лет — сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

21 половой акт в месяц

Единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно. Есть данные, что чрезмерное употребление алкоголя, или полный отказ от него, повышают риски. Также важна и сексуальная жизнь мужчины.

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», — утверждает Дмитрий Ильин.
Источник: МедикФорум
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От редакции

А у вас получается соблюдать совет уролога?

Аноним, 21 декабря 2019 11:24
НВР:
нет, не с кем... такой вот облом!

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