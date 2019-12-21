21 половой акт в месяц защитит мужчину от рака простаты

Единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно.

Секс помогает избежать рака простаты

Рак простаты — самый распространенный «мужской рак». Если он выявляется на поздних стадиях, то велика вероятность смертельного исхода. Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга рассказал, что каждый мужчина должен сделать, чтобы снизить вероятность рака простаты.

«На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно, выживаемость пациентов снижается. Российская статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии. То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше», — рассказал Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы в интервью «Доктор Питер».

Онколог посоветовал всем мужчинам, которые достигли 40 лет показаться врачу, чтобы убедиться в отсутствии рисков или выявить заболевание на ранней стадии. В 50 лет — сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

21 половой акт в месяц

Единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно. Есть данные, что чрезмерное употребление алкоголя, или полный отказ от него, повышают риски. Также важна и сексуальная жизнь мужчины.

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», — утверждает Дмитрий Ильин.