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Смертельное ДТП: Погиб 21-летний пассажир ВАЗа с Nissan Elgrand на автодороге К 17Р под Ордынкой

11:20 21.12.2019 Фото: Pexels.ru
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Отечественный автомобиль при обгоне выехал на полосу встречного движения. Водитель «Nissan Elgrand» доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

Смертельное ДТП: Погиб 21 летний пассажир ВАЗа с Nissan Elgrand на автодороге К 17Р под Ордынкой
В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

20 декабря в 19.30 22-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «ВАЗ-21014», двигался по автодороге К 17Р в направлении рабочего поселка Ордынское. В пути следования, на 44-м километре, при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Nissan Elgrand» под управлением 42-летнего мужчины, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и 21-летний пассажир «ВАЗ-21014», водитель «Nissan Elgrand» доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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