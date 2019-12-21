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Чуть не сбитая таксистом: не видел — что другие пропускают? За своими серебряниками гнался? 

11:49 21.12.2019
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Запомнила цифры 602. Бойтесь на дороге этого водителя. 

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Чуть не сбитая таксистом: 

Вчера (20.12) в 18.47 на пешеходном переходе (тот, что между мебельным магазином и сантимо) на Первомайской меня чуть не сбил таксист Яндекса. Я не из тех, кто будет сломя голову бросаться под колеса, со стороны трассы остановилась маршрутка, за ней легковушка, я иду, иду быстро, чтобы никого не задерживать. Уже на почти половины пути по переходу вылетает такси типа Рено Логана. Я почти в штаны наложила. Эта тварь, не видела — что другие пропускают? За своими серебряниками гнался?  Запомнила цифры 602. Бойтесь на дороге этого водителя.

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