Турнир по рукопашному бою Кубок Деда Мороза-2020 пройдет в Бердске

12:01
21.12.2019
Фото: ОФКиС
28-29 декабря в спортивном комплексе «Вега» состоится 5-й юбилейный турнир.
28-29 декабря в спортивном комплексе «Вега» состоится 5-й юбилейный турнир Первенство города Бердска по рукопашному бою «Кубок Деда Мороза 2020».
28 ДЕКАБРЯ
9.00 Начало поединков среди мальчиков и девочек
12.00 Торжественное открытие
29 ДЕКАБРЯ
9.00 начало поединков 12 лет и старше.
Адрес: ул.Линейная, 3В спортивный комплекс «Вега»
ВХОД СВОБОДНЫЙ
С собой, сменная обувь, либо бахилы.
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От редакции
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