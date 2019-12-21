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Мамочка, зачем ты меня убила? Била годовалую дочку по голове из-за плача пьяная молодая мать в Красноярске

12:27 21.12.2019 Фото: Pixabay
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Ребенок замолчал. Мать решила, что уснул. А утром обнаружила дочь мертвой.

Мамочка, зачем ты меня убила? Била годовалую дочку по голове из за плача пьяная молодая мать в Красноярске
Забила плачущую дочь молодая мать

20 декабря 2019 года около 9 часов 30 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного жилого дома, расположенного в Кировском районе краевого центра, обнаружено тело годовалой девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении 25-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, накануне убийства женщина распивала спиртные напитки, а годовалая девочка капризничала, чем вызвала крайнее недовольство матери. Женщина, испытывая к ребенку чувство неприязни, нанесла ей несколько ударов по голове, после чего ребенок затих, и она подумала, что дочь уснула. Утром подозреваемая обнаружила, что девочка скончалась.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов опеки и попечительства, допустивших произошедшую трагедию.

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