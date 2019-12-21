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Санкции США по строительству «Северного потока 2» вступают немедленно

12:34 21.12.2019 Фото: pixabay.com
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Газопровод «Северный поток 2» построен уже примерно на 92%. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год 20 декабря.

Санкции США по строительству Северного потока 2 вступают немедленно
Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Запрет на строительство «Северного потока 2», прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций, пишет Интерфакс.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год 20 декабря.

«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в специальном комментарии OFAC, который был опубликован спустя несколько минут после подписания военного бюджета.

В вопроснике OFAC также отмечается: «Несмотря на вышесказанное, могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба».

Как сообщалось, тремя часами раньше новостей и подписании военного бюджета и заявления Минфина США трубоукладчик «Северного потока 2» компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта.

Газопровод «Северный поток 2» построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, этой осенью которые после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам «Интерфакса» на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км — около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяжённость датского участка — 147 км.

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2». Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

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