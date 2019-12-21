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Медиум: Опасно вешать магнитики на холодильник и чем это вредит вашему дому и семье?

12:42 21.12.2019 Фото: pixabay.com
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Если же в одном месте скапливаются силовые заряды разных мест, то возникает дисбаланс. При таком дисбалансе аура не выдерживает и рвется.

Медиум: Опасно вешать магнитики на холодильник и чем это вредит вашему дому и семье?
Особое внимание стоит уделить экземплярам с изображением людей и животных. Такие украшения имеют образы живых существ, из-за чего обладают негативной энергетикой

Медиумы считают, что магниты приносят в дом «чужую» энергетику. Многие люди привозят из своих поездок магниты на холодильник. Ведь так приятно вспомнить об отдыхе, посмотрев на магнитик. Но мало кто догадывается, что с виду безобидная безделушка может навредить членам семьи.

Российский эзотерик Ксения Аксёнова уверяет, что магнитики на холодильнике разрушают ауру дома.

По ее мнению, в предмете есть определённая энергетика, которую он впитывает из окружающей среды. Если же в одном месте скапливаются силовые заряды разных мест, то возникает дисбаланс. При таком дисбалансе аура не выдерживает и рвется.

При этом, чем больше магнитиков на холодильнике, тем хуже ситуация.

Особое внимание стоит уделить экземплярам с изображением людей и животных. Такие украшения имеют образы живых существ, из-за чего обладают негативной энергетикой. Они также способны передавать отрицательную энергию и продуктам. Это может привести к серьёзным разногласиям в семье.

А зарядить позитивом членов семьи могут магниты с изображением зданий или же фруктов.

Но если вы не представляете свой отпуск без магнитов, не стоит расстраиваться. Можно прикрепить магниты по всему дому, при этом не нарушая ауру.
Источник: sterlegrad.ru

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От редакции

Сколько магнитиков у вас на холодильнике? Будете убирать?

Аноним, 21 декабря 2019 13:53
НВР:
Какой бред
Аноним, 21 декабря 2019 14:59
Дело не в магнитиках, а как россияне могут прожить -пенсионеры на 10 тыс и молодые семьи на зарплату 20-30 тыс руб. Ипотека на квартиру и кредит на машину-зато Россия помогает странам жилищные условия ,которых нам и не снилось. Магнитики- задурачеванние нам мозгов.

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