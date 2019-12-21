Медиум: Опасно вешать магнитики на холодильник и чем это вредит вашему дому и семье?

Если же в одном месте скапливаются силовые заряды разных мест, то возникает дисбаланс. При таком дисбалансе аура не выдерживает и рвется.

Особое внимание стоит уделить экземплярам с изображением людей и животных. Такие украшения имеют образы живых существ, из-за чего обладают негативной энергетикой

Медиумы считают, что магниты приносят в дом «чужую» энергетику. Многие люди привозят из своих поездок магниты на холодильник. Ведь так приятно вспомнить об отдыхе, посмотрев на магнитик. Но мало кто догадывается, что с виду безобидная безделушка может навредить членам семьи.

Российский эзотерик Ксения Аксёнова уверяет, что магнитики на холодильнике разрушают ауру дома.

По ее мнению, в предмете есть определённая энергетика, которую он впитывает из окружающей среды. Если же в одном месте скапливаются силовые заряды разных мест, то возникает дисбаланс. При таком дисбалансе аура не выдерживает и рвется.

При этом, чем больше магнитиков на холодильнике, тем хуже ситуация.

Особое внимание стоит уделить экземплярам с изображением людей и животных. Такие украшения имеют образы живых существ, из-за чего обладают негативной энергетикой. Они также способны передавать отрицательную энергию и продуктам. Это может привести к серьёзным разногласиям в семье.

А зарядить позитивом членов семьи могут магниты с изображением зданий или же фруктов.

Но если вы не представляете свой отпуск без магнитов, не стоит расстраиваться. Можно прикрепить магниты по всему дому, при этом не нарушая ауру.

Источник: sterlegrad.ru